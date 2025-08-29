Nicușor Dan merge duminică în Republica Moldova. Programul anunțat de Administrația Prezidențială 

Președintele Nicușor Dan va fi prezent duminică la evenimentele organizate la Chișinău și Strășeni cu ocazia Zilei Limbii Române. Programul vizitei include întâlniri cu președinta Maia Sandu și participarea la evenimentul „Marea Dictare Națională” din Chișinău.

Programul anunțat de Administrația Prezidențială începe cu primirea sa de către președinta Republicii Moldova, Maia Sandu:

08:40 – Primire de către Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reședința de Stat;

10:00 – Participare la Evenimentul „Marea Dictare Națională”, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău;

„Alocuțiunea Președintelui României din deschiderea evenimentului va fi transmisă prin sistemul unic de transmisiune în direct și pe site-ul Administrației Prezidențiale”, precizează Cotroceniul.

Programul președintelui Nicușor Dan continuă cu:

11:15 – Depunere de flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Strășeni;

11:45 – Participare la concertul dedicat Zilei Limbii Române, la Casa de Cultură din Strășeni.

Nicușor Dan a mai fost de două ori în Republica Moldova în cele 3 luni de mandat

Republica Moldova a fost țara în care președintele Nicușor Dan a făcut prima vizită externă, de la preluarea mandatului de șef al statului. Nicușor Dan a fost în 10 iunie în țara vecină, când s-a întâlnit cu președinta Maia Sandu, premierul Dorin Recean și președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Nicușor Dan a fost în Republica Moldova și într-o vizită neoficială, la începutul lunii august, când a participat, alături de președinta Maia Sandu, la „Festivalul Lupilor” organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”.