Nota dată de liderul USR pentru atmosfera din coaliție. „Încălcarea protocolului de PSD nu este acceptabilă”

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că „pe fond e foarte bine” că există diferențe între partidele din coaliție, „pentru că altfel nu putem să progresăm”, dar că este „absolut de acord că trebuie să răcim temperatura” ca „stil” de funcționare.

Întrebat miercuri seară la Antena 3 cum ar descrie atmosfera din coaliție pe o scară de la 1 la 10, liderul USR a răspuns: „Între 6 și 7”.

„Eu, cel puțin, am spus foarte clar că încălcarea protocolului de coaliție din partea PSD nu este acceptabilă, dar, dincolo de asta, suntem acolo nu ca să ne certăm, ci ca să lucrăm la soluții pentru români și, în sensul acesta, astăzi, am avansat pe câteva teme mari, unde erau blocaje în ultimele luni, și am reușit să găsim compromisuri care nu sunt perfecte și sunt multe lucruri acolo cu care nu suntem eu sau USR 100% de acord, dar totuși cred că sunt lucruri care ajută să stabilizăm bugetul țării și, în același timp, să și ajutăm ca economia să crească și oamenii să aibă mai mulți bani în buzunar”, a adăugat Dominic Fritz.

„Temperatura discursului public în România trebuie scăzută”

Fritz a fost întrebat ce părere are despre declarația premierului Ilie Bolojan, care a sugerat miercuri la Digi FM că actuala coaliție riscă să ajungă în punctul în care nu va mai putea să funcționeze dacă lucrurile continuă la fel.

„Cred că trebuie să facem diferența între stil și fond. Pe partea de stil sunt absolut de acord, nu o să mă auziți pe mine înjurând, nu o să mă auziți pe mine țipând la un coleg, indiferent din ce partid este, și cred în general că temperatura discursului public în România trebuie scăzută și se folosesc cuvinte mult prea grele, în general, e o violență în limbajul public, unde cred că toții politicienii au responsabilitate să se exprime mai civilizat”, a răspuns președintele USR.

El a spus că USR nu poate renunța la „obiectivele politice” pe care le are.

„Nu putem de dragul păcii să mergem toți acasă și să tăcem din gură, mai ales când vedem că sunt încă rețele de interese care se luptă pentru privilegiile lor și care sunt apărate inclusiv de oameni care astăzi sunt colegi de guvernare. Tocmai de aceea lupta pe fond trebuie dusă. Pe stil, sunt absolut de acord că trebuie să răcim temperatura”, a conchis liderul USR.