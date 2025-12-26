„Nu are nimic până nu aprob eu”. Trump, declarație tranșantă despre Zelenski, înaintea întâlnirii din Florida

Președintele american Donald Trump crede că întâlnirea pe care o avea în weekend cu omologul său ucrainean poate fi una productivă și s-a descris drept arbitrul suprem al oricărui acord de pace între Kiev și Moscova, în cadrul unor declarații făcute pentru Politico.

Volodimir Zelenski va avea o întâlnire cu Donald Trump duminică în Florida, la Mar-a-Lago, și le-a spus reporterilor că va aduce cu el proiectul de plan de pace în 20 de puncte. Cadrul de lucru cuprinde propunerea privind crearea unei zone demilitarizate și se crede că discuția se va concentra pe garanțiile americane de securitate.

Totuși, în cadrul interviului, Trump a părut puțin receptiv la ultima propunere a lui Zelenski și nu s-a grăbit să susțină poziția președintelui ucrainean.

„El nu are nimic până nu aprob eu”, a spus liderul Statelor Unite. „Așa că vom vedea ce are”, a adăugat el.

Chiar și așa, Donald Trump crede că întâlnirea cu Volodimir Zelenski poate fi una productivă.

„Cred că va merge bine cu el. Cred că va merge bine cu [Vladimir] Putin”, a afirmat Trump, adăugând că se așteaptă să vorbească cu liderul rus „în curând, atât cât vreau”.

Zelenski: Planul de pace „este 90% gata”

Vorbind cu reporterii vineri pe WhatsApp, Zelenski a confirmat că se va întâlni cu Trump în weekend și a spus că reprezentanții Ucrainei și echipele internaționale au finalizat drafturi ale unor documente cheie, inclusiv pe tema garanțiilor de securitate și a planurilor de reconstrucție, transmite Kyiv Post.

„Ca să fiu sincer, planul în 20 de puncte la care am lucrat este 90% gata. Sarcina noastră este să îl ducem la 100%. Fiecare întâlnire și fiecare conversație ne aduce mai aproape de rezultatul dorit”, a spus liderul ucrainean.

Tot vineri, el a declarat pentru Axios că este dispus să supună acest plan unui referendum dacă Rusia va accepta un armistițiu de cel puțin 60 de zile.

Zelenski a dezvăluit în această săptămână conținutul acordului pe care îl negociază cu SUA, iar proiectul conține o concesie majoră acceptată de partea ucraineană, privind disponibilitatea de a-și retrage trupele din zonele din estul regiunii Donețk pe care încă le mai controlează Kievul și de a fi transformate într-o zonă demilitarizată. Condiția este ca Moscova să își retragă forțele dintr-o zonă echivalentă din Donețk.

Cotidianul rusesc Kommersant a scris vineri că președintele rus Vladimir Putin nu acceptă compromisul propus de Kiev în privința regiunii Donbas și vrea toate teritoriile ucrainene pe care le-a declarat anexate în 2022.

Potrivit ziarului, liderul de la Kremlin a declarat că Rusia ar putea fi dispusă să cedeze o parte din teritoriul ucrainean controlat de forțele sale, dar că dorește întregul Donbas.