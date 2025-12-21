Număr record de execuţii în Arabia Saudită. Organizațiile pentru drepturile omului denunță „cel mai sângeros an”

Arabia Saudită a depăşit, pentru al doilea an consecutiv, recordul său anual de execuţii, stârnind reacţii dure din partea organizaţiilor internaţionale pentru drepturile omului. Cel puţin 347 de persoane au fost executate în 2025, faţă de 345 în anul precedent, potrivit organizaţiei britanice Reprieve, care monitorizează aplicarea pedepsei capitale în această țară.

ONG-ul Reprieve a descris anul în curs drept „cel mai sângeros an de când au început monitorizările”, subliniind că majoritatea execuţiilor au vizat infracţiuni care nu au implicat violenţă. Cele mai recente cazuri au fost ale unor cetăţeni pakistanezi condamnaţi pentru fapte legate de droguri, relatează BBC și News.ro.

Potrivit datelor centralizate de organizaţie, aproximativ două treimi dintre cei executaţi au fost condamnaţi pentru infracţiuni non-letale legate de droguri, o practică pe care Naţiunile Unite o consideră incompatibilă cu standardele internaţionale.

Peste jumătate dintre persoanele executate au fost cetăţeni străini, ceea ce, potrivit activiştilor, indică „o campanie dură antidrog” desfăşurată de autorităţi.

„Arabia Saudită acţionează cu impunitate totală”

Printre cei executaţi în acest an se numără un jurnalist, doi tineri care erau minori la momentul presupuselor infracţiuni legate de proteste, precum şi cinci femei. Reprieve a semnalat, de asemenea, cazuri în care condamnările s-ar fi bazat pe confesiuni obţinute sub tortură.

„Arabia Saudită acţionează acum cu o impunitate totală”, a declarat Jeed Basyouni, responsabil pentru pedeapsa cu moartea în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord în cadrul organizației Reprieve, care a descris situaţia drept „o represiune brutală şi arbitrară”.

Creşterea numărului de execuţii a fost observată după ce autorităţile saudite au pus capăt, la finalul lui 2022, unui moratoriu neoficial asupra execuţiilor pentru infracţiuni legate de droguri, o decizie calificată drept „profund regretabilă” de Biroul ONU pentru Drepturile Omului.

Metodele de execuţie nu sunt făcute publice

Familiile deţinuţilor condamnaţi la moarte au vorbit despre teroarea trăită în aşteptarea execuţiilor, relatând că autorităţile nu anunţă din timp familiile şi nu returnează trupurile celor executaţi. Metoda execuţiei nu este făcută publică, dar se crede că este vorba despre decapitare sau pluton de execuţie.

Sub conducerea prinţului moştenitor Mohammed bin Salman, Arabia Saudită a implementat reforme sociale şi economice ample, însă organizaţii precum Human Rights Watch afirmă că bilanţul drepturilor omului rămâne „dezastruos”. În ultimii ani, doar China şi Iranul au raportat un număr mai mare de execuţii.

Într-o declaraţie transmisă BBC, raportorul special al ONU pentru execuţii extrajudiciare a cerut instituirea imediată a unui moratoriu asupra execuţiilor şi respectarea strictă a garanţiilor internaţionale, inclusiv acces la asistenţă juridică şi notificarea familiilor.

Autorităţile saudite nu au comentat oficial datele recente, dar într-un răspuns anterior către experţi ONU au susţinut că drepturile omului sunt protejate, că tortura este interzisă prin lege şi că pedeapsa cu moartea este aplicată doar pentru „cele mai grave infracţiuni”, după epuizarea tuturor căilor judiciare.