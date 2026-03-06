O colecție de artă confiscată de Securitate revine în prim-plan, la Licitația de Primăvară Artmark

Licitația de Primăvară, cel mai important eveniment al sezonului pe piața de artă, aduce la Artmark nu doar capodopere, ci și una dintre cele mai spectaculoase povești de recuperare culturală din România: o selecție de artă europeană impresionantă, din Colecția Dr. Ioan Dumitrescu-Popovici, medic și profesor universitar, al cărui destin a fost frânt de regimul comunist. În 1964, Securitatea i-a confiscat 374 de tablouri, casa și averea; lucrările au rămas 40 de ani în custodia Muzeul Național de Artă al României, revenind moștenitorilor abia din 2004. Astăzi, această colecție – una dintre cele mai râvnite și disputate din istoria noastră – revine în fața publicului ca o știre care depășește lumea artei: tablouri care au supraviețuit dictaturii revin în circuitul viu al pieței și al privirii publice.

Datorită acestei selecții, evenimentul actual de la Artmark reprezintă un adevărat dialog artistic, căci lucrări semnate de Louis Willaume, Max Liebermann, Michele Federico sau Kádár Géza se regăsesc alături de piese de tezaur ale școlilor flamande, olandeze, germane și italiene.

Cu aceeași ocazie intră în circuitul licitațiilor de artă și alte capodopere românești de patrimoniu, prezente și într-o nouă expoziție cu acces liber, la Palatul Cesianu-Racoviță, sediul Galeriilor Artmark (din str. C.A. Rosetti nr. 5, București). Este vorba despre un adevărat regal de bijuterii plastice, în frunte cu un rar portret de „Țătărncuță din Rucăr” numit și „Suzana” semnat de Nicolae Grigorescu și datat 1895, ce intră în licitație de la 30.000 de Euro.

De asemenea, selecția de capodopere pentru Licitația de Primăvară cuprinde și o pictură impresionantă semnată Theodor Aman, „Natură statică cu căpșuni” (1880-1885) — cu preț de pornire de 70.000 de Euro, precum și opere ale altor artiști din topul marilor maeștri – Ioan Andreescu, Nicolae Tonitza, Ștefan Luchian, Theodor Pallady, Ion Țuculescu, Nicolae Vermont, Gheorghe Petrașcu fiind doar câteva exemple. Poate participa la licitația programată în data de 24 martie (ora 18.00), atât la Palat, cât și pe Platforma Artmark Live, oricine are cont de colecționar, cont ce se obține gratuit, pe site-ul artmark.ro, aici.

