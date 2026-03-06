OpenAI și-a lansat noul model GPT-5.4 și spune că e mai puțin probabil să „halucineze”

OpenAI a descris noul său GPT „cel mai capabil și eficient model frontieră pentru munca profesională” și a susținut că acesta reunește progresele companiei în raționament, programare și fluxuri de lucru agentice într-un singur model unificat, relatează Gizmodo.

GPT-5.4 este disponibil de joi și va putea fi folosit în ChatGPT, Codex și prin API-ul OpenAI. GPT-5.4 Thinking va fi disponibil pentru utilizatorii Plus, Teams și Pro, iar GPT-5.4 Pro va fi accesibil prin API, precum și pentru abonații ChatGPT Enterprise și Edu.

Potrivit OpenAI, GPT-5.4 este primul model pentru uz general lansat de companie ce are capabilități native de utilizare a computerului, ceea ce înseamnă că poate să opereze autonom în diferite aplicații de pe un calculator în numele utilizatorului.

OpenAI a precizat că modelul poate scrie cod pentru a opera și executa sarcini pe computere, precum și să emită comenzi de tastatură și mouse pentru a naviga în sistemul de operare.

Lansarea GPT-5.4, într-un moment delicat pentru OpenAI

În ceea ce privește utilizările mai generale, cum ar fi punerea de întrebări, OpenAI afirmă că cel mai nou model oferă rezultate mai bune și la acest capitol. Compania susține că răspunsurile individuale generate de GPT-5.4 au cu 33% mai puține șanse să conțină erori comparativ cu răspunsurile GPT-5.2, iar modelul nou are cu 18% mai puține șanse să facă greșeli în general.

De asemenea, compania a spus că apariția „halucinațiilor” este mai puțin probabilă în cazul GPT-5.4, deși la acest capitol nu a oferit un procent.

Lansarea sa vine după ce ChatGPT a pierdut aproximativ 1,5 milioane de utilizatori în contextul unei mișcări de boicot în SUA.

Aceasta a apărut ca urmare a anunțului OpenAI că va lucra cu Pentagonul după ce compania rivală Anthropic a cerut garanții din partea acestuia că modelele pe care i le-a pus la dispoziție nu vor fi folosite pentru supravegherea americanilor sau sisteme de arme complet autonome.

Pentagonul a refuzat cererea iar administrația Trump a interzis folosirea modelelor Anthropic, compania din spatele chatbot-ului Claude, în orice ramură a guvernului federal.

FOTO: Rokas Tenys / Dreamstime.