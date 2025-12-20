O pisică ar putea decide viitorul radioteleviziunii publice din Lituania

Pisica care ar putea decide soarta postului public de radioteleviziune din Lituania

Parlamentarii lituanieni au votat pentru a permite unei pisici să aibă un cuvânt de spus în privința posibilității de demitere a șefei radioteleviziunii naționale, relatează Politico.

Situația neobișnuită a apărut în timp ce Parlamentul unicameral al Lituaniei (Seimas) încearcă să adopte în regim de urgență o reformă a regulilor care guvernează radioteleviziunea publică LRT, o mișcare cu scopul de a facilita demiterea directorului general.

Reforma a venit ca răspuns la un audit recent care a identificat deficiențe la postul public de radio – chiar dacă nu s-a recomandat schimbarea directorului general sau a regulilor pentru demiterea conducerii LRT.

Criticii modificărilor propuse susțin că reforma este concepută special pentru a o demite pe actuala directoare generală a LRT, Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.

Cărbunel și votul de încredere

Parlamentarii din opoziție doresc să încetinească procesul și au depus peste 100 de amendamente în acest scop.

Unul dintre amendamente prevede că directorul general al LRT poate fi demis doar dacă pisica neagră a deputatei din opoziție Agnė Širinskienė, pe nume Nuodėgulis (în traducere cărbunel) își exprimă lipsa de încredere în Garbačiauskaitė-Budrienė.

Parlamentul a votat în favoarea întregului pachet de amendamente, inclusiv cel legat de pisică.

Un vot final asupra modificărilor legii care reglementează radiodifuzorul public era așteptat joi, dar președintele comisiei parlamentare pentru cultură, care trebuie să analizeze amendamentele, se află în spital. Președintele parlamentului, Juozas Olekas, a declarat că votul va fi probabil amânat pentru luna ianuarie.

Președintele Gitanas Nausėda ar putea decide să respingă modificarea legii.

„Să o respingem cu pisica sau să o adoptăm cu pisica? Despre ce vorbim, de fapt? Discutăm un proiect de lege serios care ajunge oficial la președinție sau spunem glume?”, șe-a spus Nausėda jurnaliștilor, la intrarea la Consiliul European de la Bruxelles.