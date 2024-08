[P] 83% dintre seniorii României au de la 1 septembrie pensii majorate. Nu scade nicio pensie, număr infim de corecții la nivel național, doar 0.05%

Guvernul Ciolacu a pus în practică angajamentul PSD de creștere a veniturilor tuturor românilor și, pentru prima dată în istorie, au fost recalculate pensiile tuturor seniorilor României. Din peste 4,6 milioane de persoane, aproape 83% dintre pensionari urmează să încaseze, de la 1 septembrie, venituri majorate. Prin această reformă, s-a urmărit eliminarea inechităților existente la nivelul sistemului de pensii, astfel că, de acum înainte, la muncă și contribuții egale, sumele încasate vor fi egale.

Astfel, dintre cele 4.609.830 de pensii recalculate, 3.806.270 de pensionari au primit venituri majorate. Dacă în luna iulie 2024, pensia medie în România era de 2.250 de lei, în urma recalculării, aceasta va crește semnificativ în septembrie 2024, cu echivalentul a 100 de euro, ajungând la 2.761 de lei.

Majorările de pensii au fost încadrate în diferite categorii de sume. Datele Ministerului Muncii arată că 1.960.012 pensii au fost majorate cu sume între 1 și 500 de lei. 1.033.580 de pensii au fost majorate cu sume între 501 și 1.000 de lei, iar 721.360 de pensii au fost majorate cu sume între 1.001 și 2.000 de lei. De asemenea, 83.637 de pensii au fost majorate cu sume între 2.001 și 3.000 de lei, în timp ce 7.681 de pensii au beneficiat de majorări de peste 3.000 de lei.

În cazul celor aproape 800.000 de persoane pentru care recalcularea a dus la un cuantum mai mic decât pensia lor, aceștia vor primi aceeași pensie ca și până acum, fiind protejați de principiul „cuantumului mai favorabil”. Cu alte cuvinte, nu se schimbă nimic în valoarea totală lunară a veniturilor încasate.

Pensiile vor crește anual

Pentru prima dată în istorie, pensiile din România înregistrează două creșteri consecutive în același an. La 1 ianuarie 2024 a avut loc creșterea anuală, prin indexarea cu rata inflației, care a reprezentat un plus de 13,8% la toate pensiile. Aceasta este urmată acum de recalcularea care va intra în plată în luna septembrie.

Aceste măriri de pensii au fost dublate și de 2 măriri ale salariului minim brut din ultimul an. Creșterea din octombrie 2023, de la 3.000 la 3.300 lei brut, urmată de cea din iulie 2024, la 3.700 de lei brut. Toate aceste măsuri din ultimul an fac parte din politicile prioritare ale PSD de protejare a puterii de cumpărare a populației vulnerabile și menținerea unui trai decent în rândul tuturor românilor.

Mai mult, începând din acest moment, în fiecare an, în luna ianuarie, pensionarii vor avea parte de o majorare a pensiei, ca parte a mecanismului de recalculare a pensiei.

”Într-adevăr, am preluat același mecanism care are doi parametri: inflația plus 50% din câștigul salarial mediu brut, dar partea semnificativă, importantă pentru români, pe care noi am adus-o, este aceea că am stipulat în textul legii faptul că această majorare se va face în luna ianuarie a fiecărui an. Este un câștig important pentru Legea Pensiilor, fiindcă să știți că au fost ani în care nu am avut nicio creștere a punctului de pensie în România sau s-a făcut în septembrie această creștere”, a fost anunțul Ministrului Muncii, Simona Bucura-Oprescu.

Doar 0,05% din totalul pensiilor recalculate au fost contestate, iar corecții s-au făcut pentru 0,024%

Deciziile de pensii au început să fie expediate către seniori, procesul urmând să se încheie pe 31 august. Orice pensionar are dreptul legal de a contesta decizia de recalculare și poate depune la casa de pensii cu titlu gratuit, inclusiv online, o solicitare de clarificare a deciziei de recalculare. În cazul în care solicitarea este îndreptățită, corecția se va aplica de la data de 1 septembrie 2024, iar sumele corespunzătoare se vor plăti la pensia următoare.

Potrivit Ministrului Muncii, până în prezent, doar 0,05% din totalul pensiilor recalculate au fost contestate, iar în urma reanalizării, doar 0,024% erau îndreptățite și se va face o corecție în acest sens.

