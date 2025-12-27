Patru drumeți dispăruți de Crăciun, găsiți morți în Munții Vardousia din Grecia

Vârful Vardousia. Unul dintre vârfurile impresionante ale masivului Vardousia, din centrul Greciei. Foto: © Georgios Alexandris | Dreamstime.com

Patru drumeți dați dispăruți în prima zi de Crăciun au fost găsiți morți, după ce au fost surprinși și îngropați de o avalanșă în Munții Vardousia din centrul Greciei, potrivit BBC.

Corpurile neînsuflețite ale celor patru, trei bărbați și o femeie, au fost descoperite vineri seară, în urma unei ample operațiuni de căutare desfășurate în regiunea muntoasă Fokida, a transmis televiziunea publică elenă ERT.

Echipele de pompieri au găsit victimele parțial acoperite de zăpadă, pe o pantă abruptă și greu accesibilă, în apropierea vârfului Korakas, la o altitudine de aproximativ 2.000 de metri. Potrivit salvatorilor, grupul a fost luat de o avalanșă.

Autoritățile au precizat că drumeții au început ascensiunea în condiții meteo favorabile, însă vremea s-a deteriorat rapid din cauza altitudinii și a reliefului zonei.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului elen pentru Situații de Urgență, Vasilis Vathrakogiannis, a declarat pentru BBC că alerta a fost dată de un prieten al celor trei bărbați, după ce aceștia nu s-au mai întors la ora la care erau așteptați.

„Condițiile meteo au fost extrem de dificile, cu temperaturi scăzute și vizibilitate redusă”, a spus el, precizând că acest lucru a îngreunat intervenția dronelor și a unui elicopter, care nu au reușit să detecteze nimic.

Misiune dificilă de recuperare

Potrivit acestuia, o echipă terestră a pompierilor a descoperit ulterior corpurile neînsuflețite ale celor trei bărbați și al unei femei, confirmată ca fiind prietenă a unuia dintre ei și care nu ar fi trebuit să participe la ascensiune.

Operațiunile de recuperare erau în desfășurare sâmbătă, fiind descrise de autorități drept extrem de dificile.

Unul dintre trupuri a fost transportat cu succes cu elicopterul, iar eforturile continuă pentru mutarea celorlalte trei pe un platou din apropiere, de unde vor putea fi recuperate cu ajutorul unui troliu.

La rândul său, Haris Asariotakis, șeful misiunii echipei elene de salvare aflate la fața locului, a declarat că zona este deosebit de dificilă.

„Locul se află la aproximativ trei ore de mers de satul Athanasios Diakos, la o altitudine de 2.000 de metri”, a spus el. „Dacă elicopterul nu va putea ajunge în zonă, vom coborî pe jos, împreună cu pompierii și ghizii montani.”

