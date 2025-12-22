Politolog, despre referendumul în CSM propus de Nicușor Dan: „Nu mi-e clar cum a ajuns să facă o asemenea gafă”

Președintele Nicușor Dan a susținut declarații de presă pe tema sistemului de justiție din România, la Palatul Cotroceni din București, pe 21 decembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / George Călin

Politologul Cristian Preda l-a criticat luni pe președintele Nicușor Dan, sugerând că acesta nu își asumă rolul de lider în mod corespunzător, chiar la șapte luni de la alegerea sa, după ce șeful statului a anunțat organizarea unui referendum în rândul magistraților pe tema activității Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Preda a subliniat că, în loc să abordeze urgent chestiuni esențiale, precum cele din justiție, Dan a ales să amâne discuțiile importante cu magistrații pentru vizite în străinătate, referindu-se la deplasările de săptămâna trecută din Finlanda, Marea Britanie și Belgia.

„Mai mult decât atât, în timp ce era la Helsinki, omologi de-ai săi erau reuniți la Berlin, în jurul președintelui ucrainean, pentru a defini o poziție în chestiunea atitudinii față de Rusia. Ajuns apoi la reuniunea Consiliului European, Dan s-a trezit să anunțe că punctul cel mai important pe agendă e bugetul din 2028-2034, cu toate că subiectele fierbinți erau finanțarea sprijinului militar pentru Kiev și acordul UE-Mercosur, care a și provocat proteste violente la Bruxelles. Când s-a terminat ședința șefilor de stat și de guvern din UE, toată lumea a vorbit despre ultimele două subiecte, creând impresia că Nicușor Dan nu percepe corect ce e însemnat și urgent”, a scris Preda pe site-ul Comunitatea Liberală.

Cristian Preda. Foto: Inquam Photos / George Călin

„Anunț dezamăgitor” și „o propunere inadecvată”

Profesorul de științe politice a subliniat că întorc în țară, Dan „a făcut o boacănă și mai mare” în declarația de presă de duminică în cadrul căreia a făcut un „anunț dezamăgitor” și „o propunere inadecvată”.

„Anunțul privește numărul magistraților dispuși să-l întâlnească, doar 40 la număr. Chiar N. Dan a comparat cifra asta cu cei aproape o mie – a zis el, deși sunt doar 811 – semnatari ai petiției prin care procurori și judecători se solidarizau în denunțarea abuzurilor din propriul sistem”, a spus Preda. menționând și declarațiile președintelui despre teama unor magistrați de a participa public la întâlniri.

Politologul susține că soluția propusă de Nicușor Dan, organizarea unui referendum în rândul magistraților pentru a decide dacă CSM acționează în interes public sau propriu, este „originală, dar imposibilă”.

El a explicat faptul că legea nu permite organizarea de referendumuri în interiorul unei bresle și că revocarea membrilor CSM se poate face doar individual, în condiții strict reglementate în legislație.

„Nu mi-e clar cum de a ajuns președintele să facă o asemenea gafă”

Preda a pus sub semnul întrebării și rolul consilierilor prezidențiali pe probleme juridice și constituționale, sugerând că ori nu au fost consultați, ori nu au competența necesară.

„Nu mi-e clar cum de a ajuns președintele să facă o asemenea gafă”, a mai scris Preda.

Declarațiile președintelui Nicușor Dan au generat deja reacții politice, inclusiv inițiativa senatorului Ninel Peia din Grupul PACE – Întâi România de a strânge semnături pentru suspendarea șefului statului, pe care-l acuză de imixtiuni în funcționarea justiției.

Cristian Preda a considerat însă această reacție disproporționată, precizând că este vorba despre o declarație politică. „Nu-i, totuși, ceva grav și nici ireparabil”, a apreciat politologul.