Poziția lui Trump privind recunoașterea statului Somaliland: „Chiar există oameni care știu cu adevărat ce este?”

Președintele american Donald Trump a spus vineri, într-un interviu acordat publicației New York Post, că se opune recunoașterii de către Statele Unite a Somalilandului, informează AFP.

Republica autoproclamată s-a separat de Somalia, iar Israelul, un aliat apropiat al Washingtonului, a devenit primul stat din lume care a recunoscut-o oficial, mai devreme în cursul zilei de vineri.

„Nu”, i-a răspuns liderul american jurnalistului care i-a pus întrebarea telefonic, potrivit Agerpres. De la clubul său de golf din Florida, Trump a declarat apoi: „Chiar există oameni care știu cu adevărat ce este Somalilandul?”.

Recunoașterea, vineri, de către Israel a acestei republici autoproclamate – care i-ar putea permite să își securizeze accesul la Marea Roșie – a stârnit indignare la Mogadiscio și în multe țări din regiune.