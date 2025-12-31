Președintele Columbiei a spus că Statele Unite au bombardat o fabrică de cocaină la Maracaibo, în Venezuela

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, vorbind în timpul unei ceremonii militare, la Bogota, pe 24 octombrie 2025. FOTO: Ovidio GONZALEZ / AFP / Profimedia

Președintele columbian Gustavo Petro a afirmat că Statele Unite au bombardat o fabrică de cocaină în portul Maracaibo, în vestul Venezuelei, transmite France Presse.

„Știm că Trump a bombardat o fabrică în Maracaibo, credem că acolo se amestecă pasta de coca pentru a produce cocaină”, a scris Petro pe rețeaua de socializare X.

Declarațiile acestuia vin după ce Donald Trump a confirmat primul atac terestru american pe coasta venezueleană, fără a preciza însă locul exact.

Într-un lung text publicat pe X, Gustavo Petro a sugerat că era vorba de o instalație a Armatei de Eliberare Națională (ELN), o grupare guerillă columbiană care controlează o parte din regiunea producătoare de cocaină Catatumbo, situată la granița cu Venezuela și aproape de Maracaibo.

„Este pur și simplu ELN. Cu agitațiile și fanatismul său, ELN permite invadarea Venezuelei”, a scris președintele columbian.

Donald Trump a afirmat luni că atacul american a avut loc „pe coastă” și „în zona de acostare unde se încarcă bărcile cu droguri”.

Guvernul Venezuelei nu a făcut nicio declarație oficială pe tema loviturii.

Statele Unite exercită o presiune puternică asupra Caracasului de luni de zile, acuzându-l pe președintele Nicolas Maduro că este capul unei vaste rețele de trafic de droguri.

Până în prezent, au efectuat aproximativ treizeci de atacuri împotriva ambarcațiunilor acuzate că transportau droguri, provocând aproape 107 morți în Caraibe și Pacific.