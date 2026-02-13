Prima reacție a lui Bolojan după ce secretarul general al Guvernului a comparat tăierile de posturi cu Auschwitz

Premierul Ilie Bolojan a avut vineri, într-un interviu la Europa FM, prima reacție publică după ce Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, a comparat într-o declarație pentru HotNews tăierile de posturi din administrație cu Auschwitz. „E clar că a fost o exprimare nefericită a domnului Oprea, pe care înțeleg că a corectat-o”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a făcut această declarație întrebat de Cătălin Striblea cum comentează faptul că secretarul general al Guvernului a spus că nu face tăieri de posturi, pe care le-a comparat cu Auschwitz.

„Înțeleg ca domnul Oprea a retractat această afirmație, a corectat-o. E clar că a fost o exprimare nefericită a domnului Oprea, pe care înțeleg că a corectat-o. În momentul în care ești parte a unei decizii guvernamentale, s-ar putea să nu ți se pară cea mai buă soluție decizia care se ia” a declarat Ilie Bolojan.

„Pachetul pentru reforma administrației publice va fi adoptat săptămâna viitoare”

Premierul a spus că pachetul privind reforma administrației ar trebui adoptat cel mai târziu în ședința de joi a Guvernului: „Înseamnă ca fiecare dintre cei care deține o funcție publică trebuie să pună în practica această decizie. Dar e adevărat că s-a lăsat libertatea fiecăruia să o pună în practică așa cum dorește”.

„Asta înseamnă că va intra în aplicare imediat, în condițiile în care vedeți că am încercat să corectăm aberația legată de pensiile speciale, în care magistrații se pensionează la 48-49 de ani cu pensie cât ultimul salariu, de luni de zile, din vara anului trecut, trecem prin amânările pe care le vedem și atunci sunt lucruri care nu depind de guvern”, a spus Bolojan.

Câți angajați vor pleca din Guvern

Premierul a fost întrebat câți angajați ar trebui să dea afară Radu Oprea.

„În condițiile în care s-au făcut reduceri în această perioadă, acestea vor fi calculate și pentru diferența care va mai rămâne pentru a ajunge la o reducere de 10% a cheltuielilor de personal va trebui indiferent cine va fi responsabil să ia aceste măsuri”, a spus Bolojan.

După ce Cătălin Striblea i-a cerut să precizeze dacă este corect că din aparatul de lucru al Guvernului ar urma să plece 71 de angajați, premierul a spus că „sunt mai multe structuri: Cancelarie, Secretariatul general al Guvernului și alte autorități”, după care a afirmat: „Probabil că e o cifră care se apropie de realitate”.

Și dacă Radu Oprea nu semnează?

„Fiecare responsabil, dacă ești pe o funcție publică, va fi obligat să pună în practică deciziile care se vor lua”, a răspuns premierul Ilie Bolojan.

După ce Cătălin Striblea i-a amintit premierului că Radu Oprea este de la PSD, partid care a avut mai multe poziții critice la adresa Guvernului, Bolojan a vorbit despre responsabilitate:

„Sunt două aspecte: responsabilitatea pe care o ai cât ocupi un post și declarațiile publice. Ceea ce ne-a făcut destul de mult rău în această perioadă sunt declarațiile publice, lipsa de convergență între ceea ce se stabilește și ceea ce se declară in public. Eu voi căuta să încurajez să facem o masă critică să fim responsabili să luam deciziile care trebuie pentru România”.

AUDIO: „Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz”

Întrebat de HotNews, miercuri, despre ce „tăiere de posturi” a făcut anul trecut în cadrul SGG, Radu Oprea a spus: „Nu am aplicat nicio tăiere. Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz. Au plecat fără scandal, găsesc formule. Nu lucrez pe statistică. Oamenii nu sunt costuri”.

După ce i-au cerut demisia atât de PNL, cât și USR, Radu Oprea a susținut, joi, pe Facebook, că a rostit „niște cuvinte care au fost interpretate greșit”.

El a spus că nu a vrut să compare o „«reformă» (am pus ghilimele pentru că scopul unei reforme nu trebuie să fie acela de a tăia un număr de posturi, ci de a modela, transforma, schimba un mod de a face lucrurile cu unul mai bun, mai performant, mai eficient) cu cea mai mare crimă a umanității, Holocaustul, când au murit peste șase milioane de evrei”.

Oprea a mai spus că a folosit cuvinte „tari”, însă în mod „neofensator”: „Dacă ele au trezit prietenilor mei evrei din România, din Israel sau de oriunde din lume amintiri dureroase, îmi cer scuze”.

HotNews a publicat înregistrarea audio cu discuția cu secretarul general al Guvernului.