Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga

Planul discutat, care nu este finalizat, ar putea permite SUA să construiască noi baze militare pe insulă și să stabilească „zone de apărare”, pe care le va controla, au spus mai multe surse citate de publicațiile americane New York Times și Axios.

Planul pentru Groenlanda discutat miercuri de președintele Donald Trump și de secretarul general al NATO Marc Rutte nu pune în discuție principiul suveranității asupra insulei, au declarat două surse informate cu privire la discuții pentru site-ul american Axios.

Informațiile vin după ce Trump a anunțat miercuri seară că o soluție a fost găsită pentru soluționarea crizei privind Groenlanda.

Planul include actualizarea „Acordului de apărare a Groenlandei”, semnat în 1951 între SUA și Danemarca, care permitea SUA să construiască baze militare pe insulă și să stabilească „zone de apărare” dacă NATO considera că este necesar, potrivit Axios.

De asemenea, include secțiuni privind creșterea securității în Groenlanda și activitatea NATO în Arctica, precum și activități suplimentare privind materiile prime, au spus sursele.

Propunerea include, de asemenea, prevederi privind amplasarea „Golden Dome”, scutul antirachetă dorit de Trump, în Groenlanda și combaterea „influenței externe maligne” a Rusiei și Chinei.

„Dacă acest acord va fi aprobat, iar președintele Trump este foarte optimist în acest sens, SUA își vor atinge toate obiectivele strategice în ceea ce privește Groenlanda, cu costuri foarte mici, pentru totdeauna”, au spus cele două surse.

Ideea pentru Groenlanda, inspirată de bazele suverane britanice din Cipru

Potrivit New York Times, care citează oficiali occidentali de rang înalt familiarizați cu discuțiile, înainte de anunțul lui Trump, oficialii au discutat posibilitatea unui compromis teritorial în cadrul întâlnirilor de miercuri de la Bruxelles.

Oficialii au precizat că Rutte a căutat un compromis în această săptămână, dar nu știau dacă conceptul potrivit căruia Statele Unite ar avea un anumit control asupra unor mici zone din Groenlanda pentru baze militare – așa-numitele zone de apărare – făcea parte din cadrul anunțat de Trump.

Unul dintre oficialii care au participat la întâlniri a comparat conceptul cu bazele Regatului Unit din Cipru, care sunt considerate teritoriu britanic. Un al doilea oficial care a fost informat cu privire la discuții a confirmat, de asemenea, că ideea pentru Groenlanda a fost inspirată de bazele suverane britanice din Cipru, scrie New York Times.

„Nimic despre noi, fără noi”

Solicitat să ofere detalii despre cadrul anunțat de Trump, NATO a spus într-un comunicat că „negocierile dintre Danemarca, Groenlanda și Statele Unite vor continua cu scopul de a se asigura că Rusia și China nu vor câștiga niciodată un punct de sprijin – economic sau militar – în Groenlanda”.

Rutte nu a dat detalii despre posibilul cadru. Allison Hart, purtătoarea de cuvânt a lui Rutte, a declarat doar că acesta „nu a propus niciun compromis în ceea ce privește suveranitatea în timpul întâlnirii sale cu președintele la Davos”.

Danemarca a salutat detensionarea situației. Ministrul de externe al Danemarcei a declarat că speră ca discuțiile să abordeze preocupările lui Trump cu privire la Groenlanda.

„Ceea ce este important pentru noi este să încheiem acest proces într-un mod care să respecte poporul groenlandez”, a spus el.

Prim-ministra daneză Mette Frederiksen a declarat și ea joi că Danemarca și Groenlanda vor continua să poarte un dialog constructiv privind securitatea în Arctica, cu condiția ca acest lucru să se facă cu respectarea integrității teritoriale a țării sale.

Frederiksen a spus că NATO este pe deplin conștientă de poziția Danemarcei și că a fost informată că discuțiile lui Rutte nu au vizat suveranitatea țării sale.

„Securitatea în Arctica este o chestiune care privește întreaga alianță NATO. Prin urmare, este bine și firesc ca aceasta să fie discutată și între secretarul general al NATO și președintele Statelor Unite”, a declarat Frederiksen într-un comunicat.

Ea a avertizat însă: „Regatul Danemarcei dorește să continue dialogul constructiv cu aliații cu privire la modul în care putem consolida securitatea în Arctica, inclusiv Golden Dome al Statelor Unite, cu condiția ca acest lucru să se facă cu respectarea integrității noastre teritoriale”.

Aaja Chemnitz, membră groenlandeză a parlamentului danez, a respins însă afirmațiile lui Trump cu privire la potențialul acord cu NATO.

„Ceea ce vedem în aceste zile în declarațiile lui Trump este complet absurd. NATO nu are absolut niciun mandat să negocieze nimic fără noi, cei din Groenlanda”, a spus ea într-o postare pe rețelele sociale.

„Nimic despre noi, fără noi”, a adăugat ea, spunând: „Se creează o confuzie totală”.