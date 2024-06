REVIEW Nokia 3210 – Am testat telefonul tinereții „mobilelor” din România, relansat după 25 de ani. Cum este noua variantă, gândită pentru „digital detox” / Cât ține bateria

Nu s-a inventat o veritabilă „mașină a timpului”, dar poți călători puțin în trecut dacă bagi în buzunar un obiect mic, turcoaz și plin de contraste. Este vorba despre un telefon Nokia 3210 care a fost relansat la 25 de ani de la varianta originală. L-am testat ca să vedem ce poate face, dar și ce NU prea poate. Care a fost cel mai penibil moment ale acestor zile cu 3210?

Nokia 3210 – Un telefon legendar ce revine într-o lume schimbată total

Este greu să uiți primul telefon mobil pe care l-ai avut, iar primul, în cazul meu, a fost un Nokia 3210 resigilat, într-o vreme când apelurile în altă rețea costau și 50 de cenți pe minut și când erau la modă „bipurile”, dar și ringtone-urile cărora le „dădeai viață”, pornind de la șiruri lungi de cifre și litere. Nu se punea atunci în anul 2001, problema să ai internet pe telefon sau cameră foto pe acel Nokia care nici măcar nu avea ecran color și nici sunete polifonice.

Nokia 3210, spatele (foto Vlad Barza)

Când am auzit că se relansează Nokia 3210, la 25 de ani de la telefonul original, am spus că neapărat trebuie să fac o scurtă „călătorie în trecut”, pentru a vedea ce înseamnă să folosești un Nokia 3210 în 2024.

Concluzia ce domină totul este că – folosind un astfel de telefon simplu – îți dai clar seama cât de departe au ajuns telefoanele în ultimii 10-15 ani: ce poze superbe pot face, ce ușor poți vedea un film sau cât de simplu este să instalezi o aplicație care ocupă, poate, și mai bine de 1 GB. Folosind un 3210 vezi cât de grozave sunt smartphone-urile moderne, fiindcă poți face o comparație cu ele, după ce ai stat câteva zile cu acest telefon simplu.

Am cumpărat de la un vendor de pe platforma eMAG acest telefon Nokia 3210 produs de HMD Global, la prețul de 350 lei, și am ales o culoare foarte frumoasă, un turcoaz ce are denumirea comercială „Scuba Blue”.

Nokia a anunțat în luna mai a acestui an relansarea lui 3210: „Un telefon legendar se întoarce la aniversarea a 25 de ani de la lansare”, spuneau cei de la HMD. Dar mai poate fi legendar acest model și în 2024?

Nokia 3210 poate fi încadrat în categoria denumită „Dumbphone” (telefoane cu taste și funcții de bază), despre care cei de la HMD Global spun că sunt cerute de tot mai mulți oameni pe piață. Este și un telefon gândit pentru așa-numitul „digital detox”, adică pentru cei care vor să nu mai audă de smartphone un timp. Mulți își doresc să facă asta, dar puțini pot și pune în practică această „detoxifiere” de tehnologie, fiindcă multe aplicații de smartphone sunt folositoare în viața de zi cu zi.

Telefonul Nokia 3210 este mic, ușor, nu te deranjează în buzunar și nici nu cântărește mult. Un lucru enervant este că și cu tastele blocate, lanterna se poate aprinde în buzunar dacă se apasă trei secunde tasta direcțională sus și rămâne aprinsă până o observi și o oprești.

Fotografie facute cu Nokia 3210

Cel mai penibil moment (și unul care a adus o mică sperietură) a fost când am auzit o voce dinspre buzunar, iar telefonul inițiase un apel la 112 și i-am explicat apoi operatoarei că a fost o greșeală, din cauza unui telefon nou la care tastele s-au apăsat la întâmplare.

Specificații Nokia 3210 (ediția 2024)

Ecran: 2,4 inci, TFT, 240 x 320 pixeli, 167 ppi

Dimensiuni: 122 x 52 x 13.1 mm

CPU: 1.0 GHz Cortex-A7

Greutate: 87 de grame

Memorie: 128MB stocare; 64MB RAM

Cameră foto: 2 MP

Baterie: Li-Ion 1450 mAh, detașabilă

Bluetooth 5.0, A2DP

Preț: 350 lei

Culori disponibile: Scuba Blue, Y2K Gold, Grunge Black (denumirile comerciale)

Simpatic dar și extrem de frustrant

În cutie se găsește și încărcătorul USB-C și, în buna tradiție a telefoanelor din alte vremuri, bateria este detașabilă și este nevoie de o încărcare la câteva zile. Nu ar trebui să pățească nimic dacă îl scapi pe asfalt sau pe scări (am avut câțiva ani ca telefon secundar un Nokia 3310 – relansat în 2017 – care nu a pățit nimic, deși și-a luat câteva „trânte”).

Telefonul Nokia 3210 desfacut (foto Vlad Barza)

Telefonul este în așa mod setat la început, încât se aude un sunet puternic (și deranjant) de fiecare dată când apeși o tastă, astfel încât am căutat în meniuri reglajul care elimină aceste sunete și l-am găsit în câteva minute, fiindcă era oarecum „ascuns” în meniuri.

Tastele sunt ușor de apăsat, ecranul de 2,4 inci este luminos (dar scade puternic autonomia pe luminozitate maximă) și există și mufă de căști, pentru cei care vor să asculte radio pe micul telefon simplu.

Se poate intra și pe internet, printr-o versiune de browser Opera, însă navigarea se face greu cu ajutorul tastelor direcționale și pe un ecran așa de mic nu prea pot fi afișate multe. Am făcut căutări pe Google, am citit știri și am intrat pe Wikipedia, însă durează mult și experiența nu este deloc grozavă. Nu am reușit conectarea le e-mail și nici la Facebook.

O pisica fotograiata cu noul Nokia 3210

Un meniu util este cel denumit „Suplimente” (Extras) și conține convertor de unități de măsură, calculator, cronometru, reportofon, lanternă și calendar. La începutul anilor 2000 era ceva să ai atâtea pe telefon, acum smartphone-urile au o mulțime de senzori și permit instalarea multor aplicații.

Nu poți instala aplicații, însă nici nu ai de ce, iar cei de la HMD Global spun că acest telefon este și pentru cei care vor să se deconecteze „de la lista interminabilă de aplicații”.

Am folosit și camera de 2 MP, însă evident că rezultatele nu pot fi grozave la așa un senzor mic, iar pe timp de noapte nu se înțelege mare lucru din poze. Nu este un telefon cu care să faci poze prea des, fiindcă nici nu are mult spațiu de stocare.

Jocul Sarpe, Snake pe Nokia 3210

Este amuzant faptul că există un meniu de editare pentru poze, poți tăia, poți aplica filtre. Nu este un meniu amplu, dar puteți face diverse modificări unor poze clare, făcute la lumină bună. Descărcate pe laptop, pozele nu arată deloc grozav.

Telefonul are și radio: se aude bine și nu este nevoie să conectezi o pereche de căști.

Noul 3210 are faimosul joc Șarpe (Snake), dar nu poate acest joc să fie argument solid pentru a cumpăra telefonul. Mai există încă opt jocuri – inclusiv cu mașini, cu fotbal și cu avioane – dar sunt gratuite doar pentru câteva încercări și apoi trebuie să plătești pentru a le folosi. Clar că nu vor fi mulți cei care vor să dea bani pe jocuri atât de simple care ar fi trebuit să fie gratuite pe telefon (sau măcar să aibă un număr de încercări gratuite în fiecare zi).

Ce ne-a plăcut

Telefonul este mic, ușor, nu este deranjant în buzunar

Bateria are o autonomie de câteva zile, în funcție de cât vorbești și de luminozitatea setată pentru ecran

Se aud foarte bine convorbirile

Ce nu ne-a plăcut

Camera foto este rudimentară

Internetul este aproape imposibil de folosit

Tastele se pot apăsa în buzunar și telefonul poate iniția apeluri nedorite

Nu poți instala aplicații

Autonomia bateriei scade mult dacă ecranul este pe luminozitate maximă

Concluzie

Cui se adresează acest telefon? Poate fi pentru cei care, pentru vor (pentru un timp) să nu mai stea pe smartphone și să nu mai audă de notificări iritante. Poate fi un telefon bun pentru a-l da copilului la școală, astfel încât să poți lua legătura cu el (spre exemplu dacă merge la after school). Este un telefon potrivit și pentru pensionarii care vor să poată suna sau să fie sunați, fără a mai sta cu grija de a încărca zilnic, sau la două zile, un smartphone.

Nokia 3210 si cutia lui (foto Vlad Barza)

Este un telefon pentru orice om care are un smartphone și mai vrea să aibă la el un alt telefon mic, de rezervă, care să aibă autonomie de câteva zile. DAR trebuie spus clar: Nokia 3210 nu are cum înlocui un smartphone și nici nu-și propune asta. Are câteva funcții mai moderne, însă ele nu se pot compara nici cu cel mai ieftin telefon smart.

3210 renăscut este un telefon simpatic, dar trebuie să țineți cont de multele limitări dacă vreți să-l cumpărați și nu trebuie să uitați că este un telefon simplu.