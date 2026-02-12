Românii, avertizați de MAE să nu meargă joi și vineri în Franța. Alertă de cod roșu

Plaja La Barre din Anglet, după ce furtuna Nils a lovit coasta sud-vestică a Franței, pe 12 februarie 2026. FOTO: Gaizka IROZ / AFP / Profimedia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, joi, o atenționare de călătorie pentru Franța, unde a fost emis cod roșu de ploi, inundații și vânt puternic pentru mai multe regiuni.

Într-un comunicat de presă, MAE i-a avertizat pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Franceză că METEO France a emis o alertă de cod roșu de ploi, inundații și vânt puternic în mai multe regiuni din această țară pentru 12 și 13 februarie.

Furtuna NILS afectează teritoriul francez în cursul zilei de 12 februarie, generând intensificări puternice ale vântului în sudul țării, în special în departamentele Aude și Pyrenees-Orientales, precum și cantități însemnate de precipitații în numeroase regiuni. În zona Alpilor, în departamentul Savoie, sunt prognozate ninsori abundente, cu risc ridicat de producere a avalanșelor, notează Agerpres.

Astfel, autoritățile franceze au emis joi o alertă de cod roșu de rafale de vânt pentru departamentele Aude și Pyrenees-Orientales, precum și o alertă de cod portocaliu de ploi torențiale pentru localitățile Montpellier, Rodez, Mende, Montauban, Toulouse, Tarbes, Auch, Foix și Albi.

De asemenea, a fost emisă o alertă de cod roșu de ploi și inundații pentru departamentele Lot-et-Garonne și Gironde, pentru 12 și 13 februarie.

În context, sunt preconizate perturbări ale transportului rutier urban și interurban, traficului feroviar și aerian.

De asemenea, pot fi înregistrare și perturbări ale rețelelor de electricitate, precum și dificultăți în alimentarea cu apă potabilă.

MAE recomandă evitarea deplasărilor în zonele afectate, informarea prealabilă cu privire la condițiile meteorologice și respectarea indicațiilor autorităților locale.

Pentru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor și pentru a verifica informațiile oferite de operatorii și companiile aeriene la care au fost planificate călătoriile, cetățenii români sunt sfătuiți să consulte site-ul aeroportului din localitatea de destinație/plecare.

Pentru informații actualizate, cetățenii români se pot informa în timp real în legătură cu situația meteorologică accesând pagina de internet www.meteofrance.com.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: (+33 147 052 966 și +33 147 052 755).