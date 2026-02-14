VIDEO Cea mai ieftină platformă de streaming pariază pe regina thrillerului: fenomenul „Scarpetta”, pe ecrane la 25 de ani de la debutul romanelor

Noul serial lansat de Amazon Prime Video este ecranizarea unei serii de romane de succes, începute în urmă cu 25 de ani. În rolurile principale sunt două actrițe de legendă ale Hollywood-ului: Nicole Kidman și Jamie Lee Curtis, scrie Parade.

Actrițele, ambele laureate cu premiul Oscar, vor interpreta două surori, principalele protagoniste ale serialului „Scarpetta”, care are la bază o serie de romane de succes ale Patriciei Cornwell, care s-au vândut în milioane exemplare de la începutul seriei, în 1990.

Romanele au ca personaj principal un medic legist, care anchetează mai multe crime, comise de același ucigaș în serie.

Scenariul este scris de către Liz Sarnoff, cunoscută pentru „Barry” și „Lost”.

În rolul lui Kay Scarpetta joacă Nicole Kidman (58 de ani), un medic legist care este hotărâtă să vorbească în numele victimelor ucigașului în serie pe care încearcă să-l identifice și să dovedească faptul că un caz din urmă cu 28 de ani nu-i va distruge cariera.

Amazon Prime Video a lansat deja un trailer al serialului pe 11 februarie, premiera la nivel mondial urmând să aibă loc pe 11 martie.

Serialul este produs de Blumhouse Television împreuncă cu Amazon MGM Studios.

Cinefilii au început deja să-și exprime primele impresii în secțiunea de comentarii ale trailerului încărcat pe YouTube, mulți arătându-și încântarea.

„Nicole Kidman și Jamie Lee Curtis, în rolurile surorilor Scarpetta, reprezintă distribuția de care nu știam că am nevoie până acum. Doar tensiunea de la scena din bucătărie? Cinematografie absolută”, a scris un utilizator.

Curtis interpretează rolul surorii lui Scarpetta, Dorothy Farinelli.

Distribuția este completată de Bobby Cannavale, câștigător al premiului Emmy, în rolul polițistului Pete Marino și de Simon Baker („The Mentalist”), nominalizat la Emmy, în rolul profiler-ului FBI Benton Wesley. Ariana DeBose („West Side Story”) joacă rolul nepoatei lui Kay, Lucy Farinelli Watson.

Amazon Prime Video este platforma cu cele mai mici prețuri la abonamente, comparativ cu competitorii săi. Platforma de streaming a Amazon are cel mai accesibil abonament lunar pentru clienții din România, 19,99 lei.

Patricia Cornwell este recunoscută drept una dintre cele mai influente și bine vândute autoare de thrillere din lume, fiind adesea supranumită „regina” acestui gen datorită seriei sale celebre cu dr. Kay Scarpetta. Cu peste 120 de milioane de cărți vândute și traduse în 36 de limbi, ea a revoluționat literatura despre crime prin introducerea detaliilor științifice avansate în intrigile romanelor ei.