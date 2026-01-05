Șeful spionilor care a pus la cale operațiunea-surpriză „Spiderweb”, demis oficial / Cine îl înlocuiește / Zelenski, acuzat că „ocolește” Parlamentul

Ucraina a lansat „Operațiunea Pânza pe păianjen” pe 1 iunie 2025, vizând baza aeriană Belaya din regiunea Irkutsk din Siberia, Rusia, la aproximativ 3.000 de mile de Ucraina, folosind drone pentru a lovi bombardierele strategice ale inamicului. Această imagine arată bombardiere Tu-95 Bear și Tu-22 Backfire, precum și avioane de avertizare și control aerian A-50 Mainstay în timpul atacului. FOTO: MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE / UPI / Profimedia

Președintele Volodimir Zelenski l-a înlocuit luni pe șeful puternicei agenții de securitate a țării (SBU), continuând astfel remanierea unor înalți oficiali, în contextul în care războiul Rusiei în Ucraina se apropie de intrarea în cel de-al patrulea an fără ca sfârșitul acestuia să fie previzibil, în ciuda eforturilor diplomatice intense, scrie Reuters.

Demiterea lui Vasil Maliuk, care a supravegheat o serie de asasinate și operațiunea-surpriză cu numele de cod „Spiderweb” („Pânza de Păianjen”) în urma căreia au fost distruse mai multe bombardiere și avioane de luptă rusești, zguduie conducerea vastului serviciu de securitate aflat în centrul războiului din umbră al Ucrainei.

Zelenski l-a numit pe generalul-maior Yevhenii Khmara în funcția de șef interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), condus de Maliuk din 2022 încoace. Agenția de informații l-a descris pe Khmara ca fiind un comandant experimentat, care a servit în unitatea de elită Alfa începând din 2011 și a condus-o din 2023.

Unii comandanți îl sprijină pe Maliuk

Zelenski a afirmat, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, că i-a cerut lui Maliuk să se concentreze pe operațiunile de luptă, adăugând: „Trebuie să existe mai multe operațiuni asimetrice ucrainene împotriva ocupantului și a statului rus, precum și rezultate mai solide în eliminarea inamicului”.

Zelenski l-a numit săptămâna trecută pe șeful spionajului militar, generalul Kirilo Budanov, în funcția de șef de cabinet, în locul lui Andrii Yermak, care a fost demis în noiembrie în urma unui scandal de corupție. Yermak a negat acuzațiile.

Noi miniștri – la Apărare și Energie – vor fi numiți, de asemenea, în cadrul acestei remanieri, care a fost suspendată în timpul negocierilor privind un posibil acord de pace. Discuțiile de până acum privind acest acord nu au dat semne de progres.

Rusia, care a invadat Ucraina în februarie 2022, deține aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean, inclusiv peninsula Crimeea, pe care a ocupat-o în 2014. Kievul afirmă că înaintarea trupelor ruse s-a soldat cu pierderi enorme pentru Moscova.

Zelenski l-a numit, de asemenea, pe Serhiy Kyslytsia, prim-adjunctul ministrului de externe Andrii Sîbiga, în funcția de prim-adjunct al lui Budanov, aducând astfel un membru al echipei de negociere a Ucrainei în administrația sa.

Unii comandanți s-au grăbit să-l apere pe Maliuk după ce, în weekend, au circulat zvonuri despre plecarea iminentă a acestuia.

Șeful forțelor de drone, Robert Brovdi, a afirmat că înlocuirea lui Maliuk riscă să slăbească „una dintre agențiile-cheie din prezent ale Ucrainei” care luptă împotriva Rusiei.

Solomiia Bobrovska, membră a comisiei pentru apărare, securitate și informații din Parlamentul de la Kiev, a declarat că nu crede că înlăturarea lui Maliuk este „necesară în acest moment”.

„În opinia mea, sub conducerea lui Maliuk, SBU și-a îndeplinit cu succes misiunea în situația politică actuală, echilibrând sarcinile politice, operațiunile de luptă și problemele economice”, a spus ea pentru Reuters.

Ea a mai afirmat că Zelenski a ocolit efectiv parlamentul prin numirea lui Khmara în funcție prin decret prezidențial.

Maliuk a reorganizat SBU

Maliuk, un funcționar de carieră al SBU, a reformat serviciul după ce l-a înlocuit pe Ivan Bakanov, care a fost demis de Zelenski în iulie 2022 pentru că nu a reușit să elimine spionii ruși.

Cea mai sofisticată operațiune a lui Maliuk, „Spiderweb”, a recurs la utilizarea unor drone mici ascunse în camioane de marfă pentru a ataca zeci de bombardiere strategice rusești de mare valoare, la baze aeriene aflate la distanță de capacitățile obișnuite de atac ale Ucrainei, în luna mai 2025.

Un înalt oficial ucrainean, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat pentru Reuters că Maliuk a fost rugat să conducă serviciul de informații externe, mai mic, în locul SBU, dar a refuzat.

Serviciul de spionaj extern nu are șef după ce fostul său lider a fost numit la conducerea agenției de informații militare.

Șeful serviciului de pază de la frontiere a fost, de asemenea, înlocuit – acesta fiind un alt semn al amplei reorganizări în domeniul securității și apărării care are loc în prezent.

Mihailo Fedorov, alesul lui Zelenski pentru funcția de ministru al apărării, nu a primit încă aprobarea Parlamentului. Zelenski a afirmat luni că dorește ca acesta să se concentreze pe tehnologie și inovare pentru a „contracara dorința Rusiei de a face acest război fără sfârșit”.