Și-a renovat apartamentul de la zero și l-a amenajat cu obiecte second hand, totul cu 17.000 euro

Ioana nu s-a simțit niciodată acasă în București, deși locuiește aici de ani de zile. În perioada pandemiei a devenit clar că își dorește un refugiu în care să evadeze atunci când ritmul Capitalei devine copleșitor. Toate gândurile se îndreptau spre Baia Mare, locul în care a copilărit și și-a petrecut adolescența și de care o leagă multe amintiri frumoase. A reușit să își îndeplinească visul în 2023, când a dat peste un apartament vechi, aproape de centrul orașului. Ioana s-a ocupat de renovarea și de mobilarea interiorului și a numit-o pe mama ei diriginte de șantier. În februarie 2024 a dormit pentru prima dată în noua locuință, iar de atunci, cum prinde câteva zile libere, dă o fugă până la Baia Mare.

Ioana este redactor de carte pentru copii și curator de obiecte vintage la Fandosica, un magazin de obiecte vintage care a strâns în jurul lui o mică comunitate de entuziaști. Locuiește în București de 18 ani și oricât ar iubi orașul pentru oportunitățile pe care le oferă, nu se poate obișnui de nici un fel cu zgmotul și agitația lui. În perioada pandemiei, a început să se gândească pentru prima dată la posibilitatea de a avea o a doua locuință în care să se retragă când simte nevoia de liniște.

Locuința se află aproape de centrul orașului

„Am deja un apartament în București, dar la început de 2023 mi-am dat seama că îmi doresc să am casa mea în Baia Mare, unde să pot merge să lucrez când Bucureștiul mă copleșește. Am avut noroc să găsesc apartamentul ăsta de pe strada Rozelor, una dintre străzile preferate din copilăria mea, care are blocuri doar cu parter și etaj (4 apartamente în bloc) și curte proprie. Strada e foarte liniștită, la dormitor am un vișin la geam, iar vecinii par să se cunoască toți între ei. Și e o stradă cu grădini frumoase în fața blocurilor și multă verdeață”, spune Ioana.

