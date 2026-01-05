Soția lui Macron explică insulta la adresa unor activiste feministe: „Brigitte nu este o femeie cumpătată”

Soţia preşedintelui francez, Brigitte Macron, întrebată în legătură remarcile sale la adresa unor activiste feministe în marja unui spectacol, a declarat duminică că „nu este o femeie cumpătată” şi a reafirmat că îi pare „absolut rău”, scrie AFP, citată de Agerpres.

Ea le-a numit „sales connes”, o insultă care poate fi tradusă, cu aproximaţie, prin sintagma „proaste nenorocite”, pe activistele din colectivul feminist #NousToutes care au întrerupt pe 6 decembrie un spectacol al actorului Ary Abittan. Acesta fusese acuzat de viol de o femeie de 23 de ani cu care avea o relaţie de câteva săptămâni, dar ancheta a fost abandonată în aprilie 2024.

„Nu sunt o femeie cumpătată. Sunt, de asemenea, o femeie care se enervează uşor”, a declarat soţia preşedintelui francez la postul de televiziune TF1, cu ocazia lansării unei campanii caritabile pentru copiii din spitale.

Remarcile sale au stârnit un val de indignare în rândul feministelor, al stângii, dar şi în mediile culturale, unde numeroase actriţe, precum Marion Cotillard, au oferit sprijinul lor victimelor violenţei sexuale.

„Îmi pare absolut rău că am rănit femei care s-ar fi putut simţi agresate sau că le-am şocat”, a adăugat Brigitte Macron duminică, recunoscând că „termenii nu au fost cu siguranţă potriviţi”.

Într-un interviu acordat revistei online Brut la mijlocul lui decembrie, Brigitte Macron afirmase că îi pare rău dacă a „rănit femei victime”, indicând în acelaşi timp că „nu regretă” cuvintele sale.

„Sunt momente când uit şi nu ar trebui, dar nu sunt soţia preşedintelui tot timpul. Sunt momente când Brigitte preia controlul, iar Brigitte nu este o femeie cumpătată”, a explicat ea duminică la televiziune.

Această apariţie televizată a avut loc cu o zi înainte de pronunţarea unui verdict în procesul de hărţuire cibernetică a zece persoane acuzate că au răspândit sau distribuit insulte şi zvonuri false despre Brigitte Macron pe reţelele de socializare, legate de sexul ei şi de diferenţa de vârstă dintre ea şi preşedinte.