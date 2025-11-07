SuperLiga: Antrenorul lui Dinamo spune de ce meciul împotriva Csikszereda este unul greu. „Știm că nu am început bine în tur cu ei”

Antrenorul lui Dinamo București, Zeljko Kopic, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că FK Csikszereda Miercurea Ciuc a arătat momente bune de joc în anumite partide, așa că formația sa trebuie să fie pregătită pentru orice în meciul direct din etapa a 16-a a Superligii, informează Agerpres.

„Prima parte a campionatului regulat s-a încheiat, urmează ce-a de-a doua. Dacă tragem linie, impresia mea este că suntem pe drumul cel bun și că am început să fim mai constanți în jocul nostru. Sigur că mai sunt lucruri de îmbunătățit, dar sunt mulțumit de modul cum am arătat până acum. Echipa este în formă, are o energie și un moral bun după partida cu CFR Cluj, așa că suntem pregătiți pentru meciul cu Miercurea Ciuc. Am încredere în jucători că mâine, în fața suporterilor noștri, vor arăta un fotbal frumos pe teren și la final vor câștiga încă trei puncte. Este un meci important pentru noi, știm că nu am început bine în tur cu ei. Miercurea Ciuc are momente bune în joc și trebuie să fim pregătiți pentru orice pentru a obține victoria”, a spus tehnicianul croat.

„În această primă parte a sezonului am văzut că echipele care nu stau foarte bine în clasament au arătat uneori un fotbal foarte bun, s-au luptat și au obținut unele rezultate. Pentru noi nu contează împotriva cui jucăm, trebuie să fim la cel mai bun nivel nostru”, a adăugat antrenorul.

Zeljko Kopic a explicat că în pauza de iarnă va face o analiză și va decide de ce jucători are nevoie pentru partea a doua a sezonului.

„Cu siguranță nu suntem siguri de locul în play-off. Au trecut doar 15 meciuri, dar suntem pe drumul bun. Trebuie să continuăm să muncim, să facem progrese și să dăm totul până la vacanța de iarnă când vom face o analiză și vedem ce putem face în partea a doua. Analizăm anumiți jucători străini, jucători români și dacă există vreo posibilitate atunci vom acționa”, a afirmat Kopic.

Echipa de fotbal Dinamo întâlnește formația FK Csikszereda Miercurea Ciuc, sâmbătă, de la ora 17:30, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 16-a a Superligii.