Ciucu critică PSD și îndeamnă coaliția „să nu se mai joace de-a bugetul”. Bucureștiul riscă falimentul

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri că municipalitatea beneficiază de cote de finanțare „șocant de mici” în luna martie, de 345 de milioane de lei, și a făcut apel la partidele din coaliție, „în special la PSD”, să adopte de urgență bugetul de stat pentru anul 2026.

Ciucu a spus că suma de 345 de milioane de lei nu este îndeajuns nici măcar pentru achitarea datoriilor.

„Doar cele curente se ridică la peste 500 de milioane de lei pe lună! Sper să putem plăti toate salariile. Bugetul de stat trebuie adoptat de urgență, altfel Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată. În luna aprilie avem un vârf de plăți generat de obigațiuni emise în urmă cu 20 de ani, pe care nu le mai putem rostogoli”, a declarat primarul, vineri, într-o postare pe Facebook.

Edilul a subliniat că bugetul trebuie adoptat săptămâna viitoare.

„Fac un apel la toate partidele Coaliției, în special la PSD, să nu se mai joace de-a bugetul. Legea bugetului trebuie votată săptămâna viitoare în Parlament!”, a adăugat liberalul.

„Bucureștiul are un deficit de finanțare de 7 miliarde de lei”

Ciprian Ciucu a explicat că „Bucureștiul este contributor net de la bugetul național”, în condițiile „circa 35-40% din veniturile bugetului de stat provin din taxe impozite colectate în București”.

„Am ajuns aici din cauza destrăbălării bugetare a Guvernului Ciolacu. Repet! În 2024 și în 2025, Primăriei Capitalei i s-au luat, pentru a acoperi găurile destrăbălării bugetare, peste 3,5 miliarde de lei. Mai mult, Sectoarelor li s-a luat o sumă echivalentă. Per total, Bucureștiul are un deficit de finanțare de 7 miliarde de lei. Suma este uriașă!”, a continuat primarul Capitalei.

Ciucu îi acuză pe consilierii generali PSD că „sunt iresponsabili”

Ședința pe care o convocase primarul Capitalei pentru vineri nu s-a mai ținut din lipsă de cvorum.

„Am pregătit reformele necesare, pentru a reduce din cheltuielile administrative. Nu avem încă Consiliu General. Este a treia oară consectutiv când PSD nu se prezintă la ședințe. Nu putem lucra pentru a pune la punct problemele orașului, pentru oameni, pentru a putea demara reforme, investiții, pentru că nu se pot ține. Din motiv de lipsă de cvorum. Consilierii generali PSD sunt iresponsabili!”, a afirmat Ciucu.

El susține că „nivelul de iresponsabilitate la care s-a ajuns este îngrijorător”.

„Ar fi trebuit să votăm astăzi, inclusiv creșterea chiriilor la locuințele «convenabile», de la AFI. Cele cu 46 de lei o garsonieră și 170 de lei pe lună pentru un apartament cu trei camere. Aceste chirii ne-ar fi dat o gură de oxigen. Estimăm că prin această măsură am putea aduce la buget peste 500 de milioane de lei”, a mai declarat Ciprian Ciucu.