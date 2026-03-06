Un deputat AUR vrea restricții „inclusiv în mediul online” pentru păcănele și case de pariuri. Argumentele invocate

Răzvan Biro, deputat AUR de Mureș, a declarat că noile reguli din domeniu rezolvă „doar parțial” problema dependenței de jocurile de noroc și că, în opinia sa, operatorilor ar trebui „să le fie restricționată activitatea inclusiv în mediul online pentru a fi o măsură completă”.

Oficialul a spus că dependenții de jocuri de noroc s-ar putea în muta în mediul online dacă nu există restricții și acolo.

„Cred că ar fi trebuit ca acelor case de pariuri și acelor site-uri, acelor cazinouri să le fie restricționată activitatea inclusiv în mediul online pentru a fi o măsură completă, altfel nu vom vedea decât transpunerea unor persoane în mediul online”, a declarat el, vineri, într-o conferință de presă la Târgu Mureș.

Răzvan Biro susține că va exista o problemă și în ceea ce privește plata impozitelor dacă interdicțiile nu sunt extinse asupra mediului online, deoarece „casele de pariuri online, în mare parte, nu plătesc impozite în România, sunt din Malta, din Cipru”.

„Totodată, vor rămâne niște oameni fără locuri de muncă, deci problema este mult mai complexă. În mod categoric cred că n-ar trebui să existe în jurul școlilor, în jurul universităților, în jurul unor unități de învățământ și așa mai departe, pentru că cei care încearcă să își rezolve această adicție, dacă le aduci în față reclame, dacă le aduci în față astfel de cazinouri, sigur există tentația de a reintra”, a adăugat Biro.

În 24 februarie, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care stabilește că operatorii din domeniul jocurilor de noroc trebuie să obțină, pe lângă autorizația națională, și o autorizație de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea. De atunci, mai mulți primari, cum ar fi cei din Brăila, Ploiești, Slatina, Iași, au anunțat că vor interzice jocurile de noroc în orașele pe care le administrează.

Luna trecută, Senatul a adoptat două legi care, pe de o parte, măresc vârsta de la care poate intra cineva în cazinouri la 21 de ani, de la 18, iar, pe de altă parte, interzic afișarea oricărei reclame la pariuri în intervalul orar 6:00-24:00.

Foto: Welcomia, Dreamstime.com