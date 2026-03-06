Doar nouă nave comerciale prin strâmtoarea Ormuz în această săptămână. Prețul petrolului, în creștere

Doar nouă tancuri petroliere, nave de transport și nave port-container, dintre care unele și-au ascuns uneori poziția, au fost observate traversând strâmtoarea Ormuz de la începutul săptămânii, conform datelor de pe MarineTraffic analizate de AFP. Tot vineri, Bloomberg a scris că războiul din Orientul Mijlociu a împins cotația barilului de petrol la 90 de dolari, un nivel atins pentru prima oară în aproape doi ani.

În general, prin strâmtoarea Ormuz trec aproape de 20% din transporturile de țiței de pe planetă și circa 20% din cele de gaz natural lichefiat.

AFP a numărat doar navele care au emis cel puțin un semnal de pe ambele părți ale strâmtorii Ormuz și nu le-a luat în calcul pe cele care ar fi putut călători cu semnalele complet ascunse pentru o perioadă lungă de timp.

Începând de duminică, atacurile împotriva navelor care navighează în zona Ormuz s-au înmulțit, stârnind îngrijorări cu privire la posibilitatea unui impact de durată asupra economiei globale, în condițiile în care atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului și riposta lansată de Teheran au dat peste cap sectorul energetic mondial.

Majoritatea transportatorilor maritimi și-au suspendat operațiunile, iar traversarea rămâne periculoasă, cum s-a întâmplat și în cazul navei Safeen Prestige, care a fost lovită de proiectile în timp ce naviga spre est dinspre Golf, marți, potrivit Organizației Britanice pentru Siguranța Maritimă (UKMTO).

Joint Maritime Information Center, un grup multinațional de consultanță în domeniul naval, a spus că traficul comercial prin strâmtoarea Ormuz este într-o pauză „aproape totală”, ca urmare a „amenințărilor de securitate, a constrângerilor legate de asigurări, a incertitudinii operaționale și a perturbărilor efective”.

Prețul petrolului a trecut de 90 de dolari

Cotația barilului de petrol Brent a ajuns la 90 de dolari, o premieră în aproape doi ani, a scris vineri Bloomberg, potrivit Agerpres.

La bursa ICE Futures, cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat cu 7,6%.

La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotația țițeiului american West Texas Intermediate (WTI) a trecut de nivelul de 85 de dolari per baril, pentru prima oară după aprilie 2024. În această săptămână, cotațiile au crescut cu peste o cincime.

Cel mai recent indiciu al crizei din regiune este decizia Kuweitului de a reduce producția la unele zăcăminte petroliere din cauza lipsei de capacități de stocare a țițeiului, a scris The Wall Street Journal.

Cotația țițeiului poate trece de 100 de dolari per baril, au avertizat analiștii de la Goldman Sachs. În Europa, cotația motorinei se îndreaptă spre un câștig săptămânal de peste 50%, iar băncile centrale sunt îngrijorate de posibila revenire a inflației ridicate.

Ministrul qatarez al energiei a declarat pentru Financial Times că prețul țițeiului poate ajunge la 150 de dolari per baril în două-trei săptămâni, dacă petrolierele și alte nave comerciale nu reușesc să treacă prin Strâmtoarea Ormuz.