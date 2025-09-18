SuperLiga: „Suntem într-o situaţie dificilă”, a recunoscut Charalambous înainte de meciul de la Botoșani

Antrenorul celor de la FCSB, Elias Charalambous, a declarat că formaţia sa se află într-o situaţie dificilă în SuperLiga şi a precizat că în meciul din deplasare cu FC Botoşani reprezintă o bună şansă pentru a începe să câştige puncte.

„Suntem într-o situaţie dificilă. Iar la acest gen de echipă, dacă nu câştigi meciuri nu poţi să ieşi din această situaţie. Aşa că este greu, dar dacă vrei să fii la o echipă mare trebuie să şi suferi în anumite momente şi să găseşti puterea să continui şi să depăşeşti situaţiile dificile”, a spus tehnicianul.

„Acum încercăm să lucrăm mai mult la partea mentală cu jucătorii pentru că este foarte important. Vrem să vorbim mai puţin şi să arătăm mai mult pe teren. Singurul lucru de care avem nevoie pentru a ieşi din această situaţie este victoria. Toate meciurile sunt cruciale, aşa spun întotdeauna. Încercăm mâine să câştigăm, meciul cu Botoşani este o şansă bună să începem să câştigăm puncte. Aşa că sper să câştigăm mâine”, a continuat Charalambous

„Când începi să câştigi, începi să prinzi încredere, este simplu. Rezultatele şi încrederea, acestea ne lipsesc, pentru că sunt în teren aceiaşi jucători, acelaşi staff tehnic. Am demonstrat în ultimii ani ce putem face, aşa că situaţia o putem redresa doar prin obţinerea de rezultate pozitive”, a afirmat tehnicianul.

Întrebat dacă îi este teamă că FCSB ar putea să nu se califice în play-off, antrenorul cipriot a răspuns: „Mie nu îmi e niciodată frică. Cuvântul acesta nu există în dicţionarul meu. Dacă vreţi un cuvânt, atunci da, îngrijorat sunt. Anul trecut am început la fel de slab, dar nu vreau să compar cele două sezoane. Acum trebuie să ne revenim şi să jucăm fotbalul pe care îl ştim. Campionatul este un maraton, nimeni nu poate renunţa şi nici nu poate sărbători titlul acum. Este un drum lung, vom vedea”, a mai spus antrenorul FCSB.