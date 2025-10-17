Trump, înainte de întâlnirea cu Zelenski, despre rachetele Tomahawk: „Avem și noi nevoie de ele, așa că nu știu ce putem face”

Președintele american Donald Trump a declarat joi că Statele Unite nu pot „epuiza” propriile rezerve de rachete Tomahawk, pe care Ucraina încearcă să le obțină de la Washington pentru a răspunde atacurilor rusești, informează AFP.

Trump s-a arătat foarte prudent când a fost întrebat joi despre posibila livrare a acestor rachete de croazieră către Kiev.

„Nu putem să sărăcim (rezerva) propriei noastre țări”, a spus liderul american. „Avem și noi nevoie de ele, așa că nu știu ce putem face”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care se află deja în SUA, speră ca vineri să îl convingă pe Trump să ajute armata ucraineană, în timp ce Rusia își intensifică atacurile împotriva infrastructurii energetice.

„Vedem deja că Moscova se grăbește să reia dialogul imediat ce aude despre Tomahawk”, a comentat pe X liderul ucrainean care a sosit joi la Washington.

Zelenski, vizită la Casa Albă

Comentariul său a venit după ce Donald Trump a anunțat că a avut o discuție telefonică cu omologul său rus, Vladimir Putin, chiar în ajunul întâlnirii cu Zelenski de la Casa Albă.

Imediat după discuție, șeful Casei Albe a spus se va întâlni cu președintele rus într-un loc „convenit”, la Budapesta, în Ungaria, „pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război «rușinos» dintre Rusia și Ucraina” și a precizat că „s-au înregistrat progrese mari în urma conversației de astăzi”.

Summitul va avea loc „în următoarele două săptămâni”, a precizat Donald Trump joi în cursul unei discuții cu presa în Biroul Oval.

Liderul de la Kremlin a profitat de conversația telefonică pentru a avertiza că livrarea rachetelor de croazieră va „dauna considerabil” relației dintre Moscova și Washington.

În cursul convorbirii cu omologul său, „Vladimir Putin a reiterat teza că rachetele Tomahawk nu vor schimba situația pe câmpul de luptă, dar vor provoca daune semnificative relațiilor dintre țările noastre, fără a mai menționa perspectivele unei rezolvări pașnice” în Ucraina, a indicat consilierul său diplomatic, Iuri Ușakov.

Rachetele BGM-109 Tomahawk zboară până la 1.600 de kilometri, cu 880 km/h și la câteva zeci de metri deasupra solului.

Orban, pregătit pentru summit

Convorbirea telefonică de joi marchează o revenire a cordialității dintre liderii american și rus, ale căror relații se răciseră oarecum după summitul din 15 august din Alaska, care s-a încheiat fără progrese concrete în războiul din Ucraina.

„Am decis ca o reuniune a consilierilor noștri la nivel înalt să aibă loc săptămâna viitoare. Primele reuniuni vor fi conduse de secretarul de stat american Mario Rubio pentru Statele Unite” într-o locație care urmează să fie stabilită, a scris Donald Trump pe Truth Social.

„Reprezentanții celor două țări vor începe imediat pregătirile pentru un summit, care ar putea fi organizat, de exemplu, la Budapesta”, a declarat Iuri Ușakov.

„Suntem pregătiți!”, a comentat pe X premierul ungar Viktor Orban, aliat al președintelui american și apropiat al Kremlinului.

Vladimir Putin face obiectul unui mandat de arestare din partea Curții Penale Internaționale, din care Ungaria a decis să se retragă. Această retragere va fi efectivă din 2 iunie 2026.

Viktor Orban l-a primit deja în aprilie pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, și el vizat de un mandat de arestare din partea instituției cu sediul la Haga.