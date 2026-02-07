Ucraina este „dușmanul” Ungariei, spune Viktor Orban. Discurs virulent al premierului de la Budapesta

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a criticat Ucraina în timpul discursului susținut la un eveniment de campanie, sâmbătă, la Szombathely, și reiterat opoziția Budapestei față de aspirațiile Kievului de a adera la Uniunea Europeană, conform informațiilor transmise de publicația regională Index.

Vorbind la mitingul de campanie din vestul Ungariei, Viktor Orban a criticat Ucraina pentru că solicită Uniunii Europene să oprească importurile de energie rusească, a scris The Kyiv Independent.

„Oricine spune asta este un dușman al Ungariei, așa că Ucraina este dușmanul nostru”, a declarat premierul ungar.

În această lună, Ungaria a anunțat că a cerut Curții de Justiție a UE să anuleze interdicția europeană care vizează importurile de gaz rusesc.

La mitingul de la Szombathely, Viktor Orban a criticat și dorința Kievului de a adera la UE, insistând că Ucrainei nu ar trebui să i se acorde niciodată statutul de membru al blocului comunitar.

„Maghiarii nu ar trebui să își dorească o cooperare economică sau militară cu ucrainenii, pentru că ne târăsc în război”, a spus el.

O provocare majoră pentru Viktor Orban și Fidesz

Alegerile parlamentare din 12 aprilie reprezintă o provocare majoră pentru premierul naționalist al Ungariei, Viktor Orban, a cărui formațiune, Fidesz, este la putere din 2010.

Sondaje independente plasează pe primul loc partidul de opoziție condus de Peter Magyar, un fost apropiat al guvernului devenit între timp adversar. Economia Ungariei stagnează, iar în țară există o nemulțumire tot mai mare față de serviciile publice, printre alte probleme cheie, potrivit AFP.

Tisza, partidul condus de Peter Magyar, și-a lansat sâmbătă programul electoral de 240 de pagini, cu care vrea să câștige alegerile parlamentare, a transmis Reuters.