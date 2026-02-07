Sari direct la conținut
Un portret considerat mult timp copie după Dürer, confirmat ca autentic de un istoric

„Portrait of Dürer’s Father at 70”. Sursă foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Un portret considerat mult timp copie după o creație Albrecht Dürer, păstrat la National Gallery din Londra, este confirmat ca autentic de istoricul Christof Metzger.

Portrait of Dürer’s Father at 70”, cum este intitulat, e datat 1497. Tabloul e considerat copie din cauza „tehnicii neobișnuite” în care a fost creat. Metzger își expune argumentele într-o nouă carte care explorează în profunzime opera pictorului german renascentist.

Portretul tatălui lui Albrecht Dürer se află în colecția Galeriei Naționale din Londra de peste un secol. „Pur și simplu: este de o calitate artistică și tehnică excepțională și nu prezintă niciun semn că ar fi o copie”, a declarat pentru artnews.com Christof Metzger, curator șef al Albertina Vienna și autor principal al cărții „Albrecht Dürer. The Complete Paintings. Selected Drawings and Prints”.

