Un primar din Vaslui a cheltuit peste 70.000 de lei din bugetul primăriei pe analize medicale, susținând că o angajată l-a otrăvit cu o substanță rară. Despre ce e vorba

Primarul comunei vasluiene Alexandru Vlahuță este trimis în judecată pentru abuz în serviciu, fals și uz de fals, după ce el și angajații instituției au făcut analize complexe, pe banii primăriei, timp de trei ani pentru a afla dacă au în organism mercur.

Primarul Dănuț Cojocaru, aflat la al cincilea mandat, a declarat, pentru HotNews, că a luat această decizie, fiind convins că a fost otrăvit cu mercur și arsenic de o angajată a primăriei.

Edilul susține că investigațiile medicale au indicat existența mercurului în organismul său, cu valori de 47 de ori mai mari decât limitele.

Dosarul în care primarul reclama că a fost otrăvit a fost clasat de procuri. În schimb a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, fals și uz de fals.

Primăria comunei Alexandru Vlahuță se confruntă cu o situație nemaiîntâlnită: primarul susține că a fost otrăvit de o subalternă, iar de șapte ani trăiește „un calvar”.

Au fost sesizați procurori, instituții de control, prefectura, dar, în final, cel trimis în judecată a fost chiar edilul.

Acuzat de abuz în serviciu și fals

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad a dispus trimiterea în judecată a primarului comunei Alexandru Vlahuță, Dănuț Cojocaru, sub acuzația de abuz în serviciu, fals intelectual și uz de fals. Alături de primar, a fost trimisă în judecată și contabila primăriei, pentru aceleași infracțiuni. Dosarul se află în camera preliminară a Tribunalului Vaslui, după ce procedura s-a rejudecat pe fondul unor vicii.

Într-o primă fază, judecătorii au stabilit că faptele nu au fost descrise suficient de procurori. La solicitarea instanței, aceștia au remediat neregularitățile, iar Judecătoria Bârlad a decis, în luna iunie, începerea procesului. Primarul Cojocaru a contestat decizia, arătând că în timpul urmăririi penale i s-a încălcat dreptul de apărare.

„Polițistul care m-a audiat de două ori mi-a spus să vin fără avocat, pentru că dosarul nu va ajunge la instanță, va fi închis de procurori că nu e faptă penală”, a susținut edilul în dialogul cu HotNews.

O decizie urmează să fie luată de Tribunalul Vaslui, unde se judecă contestația din camera preliminară.

A cheltuit pe servicii medicale mai mult decât o primărie de oraș

Primarului Dănuț Cojocaru și contabilei Mariana Cărăușu li se impută că timp de trei ani, în perioada 2019-2021, au contractat sume mari de bani din bugetul primăriei pentru servicii medicale, fără a respecta legea.

Mai exact, acuză procurorii, primăria condusă de Dănuț Cojocaru a plătit unei clinici 20.150 lei în anul 2019, 36.865 lei în anul 2020, respectiv de 13.755 lei în anul 2021.

Primăria avea la acea dată 15 funcționari și 19 asistenți personali angajați pentru persoanele cu handicap.

Primăria comunei Alexandru Vlahuță avea contract cu respectiva clinică pentru servicii de medicina muncii. Datele de pe platforma achizițiilor publice, consultate de HotNews, arată că în perioada respectivă primăriile de comune din județ, cu număr similar de angajați, plăteau între 1.200 și 3.000 de lei pentru serviciile de medicina muncii acordate angajaților. Și sumele plătite în prezent de primării sunt cu mult mai mici decât cele plătite de primăria Alexandru Vlahuță în perioada 2019-2021, arată datele de pe sistemul public de achiziție.

Datele instrumentate de procurorii din Bârlad arată că primăria din comuna Alexandru Vlahuță a ajuns să plătească mai mult decât primăriile din orașe pentru că a contractat pachete de servicii medicale premium, care includeau investigații paraclinice complexe pentru toți angajații, inclusiv analize care să detecteze prezența mercurului sau a altor metale grele în organism.

Explicațiile primarului: „Sunt lucruri confirmate de analize”

Într-un dialog cu HotNews, primarul Dănuț Cojocaru spune că analizele s-au făcut legal, cu aprobarea consiliului local.

Edilul susține că în urmă cu șapte ani a fost otrăvit de o subalternă și de atunci viața i-a fost dată peste cap. Afirmă că dincolo de „lupta de supraviețuire” pe care a dus-o, s-a gândit la sănătatea angajaților pentru că este convins că și unii dintre ei au fost otrăviți.

„Pare greu de crezut, dar nu mai eu știu prin ce am trecut prin acești 7 ani. Eu și în ziua de astăzi urmez tratament. Nu sunt suspiciuni, sunt lucruri confirmate de analize, dosare medicale. La momentul intoxicării, al otrăvirii, aveam glicemia 400. În 2018 a fost prima intoxicație cu mercur. A pus în struguri. Mi-a adus persoana respectivă. Eu, atunci când a adus strugurii, nici nu am apucat să ies din birou că m-am și simțit rău. Eu cred că a fost turnat și arsenic peste struguri. La analize la Iași, mi-au spus că mai am o substanță, în afară de mercur, dar nu au depistat-o. Abia anul acesta, când au apărut arsurile pe mâini am depistat. Am avut dificultăți la mers, la echilibru, arsuri la nas, la gură, nu am miros. Multe probleme”, susține primarul Dănuț Cojocaru.

Ancheta penală, clasată

Edilul susține că după episodul din 2018 a făcut plângere penală împotriva persoanei pe care o suspecta și a sesizat mai multe instituțiile de control, inclusiv clinica medicală cu care contract pentru serviciile de medicina muncii.

„Au fost chemate toate instituțiile de control, dar toate s-au prevalat de dosarul penal, așteptau finalizarea anchetei. Până la urmă ancheta s-a închis. Ea nici măcar nu a fost chemată la audieri. Procurorii au concluzionat că a fost un accident casnic, s-au bazat pe o declarație de-a mea. M-au întrebat dacă consum pește. Le-am spus că ocazional consum, iar ei au dedus că m-am intoxicat mâncând pește. Niciun alt membru al familiei, însă, nu a avut probleme. Iar eu aveam valoarea mercurului de 47 de ori mai mare decât limita admisă”, a explicat Dănuț Cojocaru în dialogul cu HotNews.

Reclamă o nouă otrăvire în 2024

Edilul susține că după episodul din 2018, au fost și alte momente când ar mai fi fost otrăvit.

„În aprilie, anul trecut, s-a repetat povestea. Pe hârtii a fost pus ceva. La început doar te mănâncă mâinile și abia după patru-cinci zile ți se ard mâinile, apoi calvarul… probleme la plămâni, la ficat. Am trimis analize în Germania”, explică primarul

Întrebat de ce a decis să plătească timp de trei ani analizele pentru angajați, în vederea detectării metalelor grele din organism, primarul Cojocaru susține că, deși nu aveau valori peste limitele normale, a vrut să se asigure că nu sunt în pericol.

Angajata reclamată de primar că ar fi vrut că l-ar fi otrăvit lucrează în continuare în cadrul primăriei. La rândul ei, a depus plângere penală împotriva primarului pentru hărțuire, dar procurorii au renunțat la urmărirea penală.

Primarul i-a interzis angajatei să mai intre la el în birou.

A trecut de la PNL la PSD

Primarul vasluian invocă și lupte politice la mijloc. Angajata pe care a reclamat-o a candidat în urmă cu patru ani la funcția de primar.

„Atunci voia să candideze de la PSD, eu eram la PNL. Ea nu avea voie, fiind funcționar ar fi trebuit să-și înceteze activitatea, și a candidat independent până la urmă. Ulterior, am schimbat și eu macazul (a trecut de la PNL la PSD n.r.) pentru că m-am gândit că poate așa o să fiu lăsat în pace”, a adăugat edilul.

Prefectul județului: „Am fost sesizat”

Eduard Popica, prefectul județului Vaslui, în funcție și în perioada 2018-2019, a declarat pentru HotNews că la nivelul Prefecturii a fost înregistrată atunci o plângere din partea primarului comunei Alexandru Vlahuță.

„A fost convocată atunci o comisie de disciplină pentru că domnul primar pe lângă aspectele cu otrăvirea sesiza și anumite chestiuni în legătură cu activitatea doamnei. S-au făcut verificări, iar activitatea respectivei angajate era absolut în regulă, nu a fost cazul de luat vreo măsură. Am încercat să discut cu domnul primar, dumnealui a făcut o obsesie cu otrăvirea, dar am renunțat când mi-a spus că sunt de partea doamnei”, a declarat, pentru HotNews, prefectul Eduard Popica.

HotNews a încercat să o contacteze pe angajata acuzată de primar, însă aceasta nu a putut fi contactată.