Un produs generat de AI a devenit aproape imposibil de diferențiat de cel făcut de oameni

Diferențierea unei melodii generate 100% de inteligența artificială (IA) de o melodie de gen similar, dar creată de oameni, a devenit aproape imposibilă pentru un ascultător, a arătat un sondaj Ipsos pentru platforma de streaming Deezer, publicat miercuri, potrivit AFP.

Dintre cele 9.000 de persoane care au participat la sondaj, „97% nu au putut face diferența între muzica generată în întregime de IA și muzica creată de oameni în cadrul unui test orb care a inclus două piese IA și o piesă reală”, a dezvăluit platforma franceză de streaming.

Acest studiu a fost realizat online în perioada 6-10 octombrie, în opt țări: Statele Unite, Canada, Brazilia, Regatul Unit, Franța, Olanda, Germania și Japonia.

Aproape jumătate dintre respondenți consideră că IA îi poate ghida în descoperirea de noi melodii, dar sunt mai pesimiști cu privire la consecințele creării de muzică prin IA.

Oamenii vor să știe dacă melodia e făcută de AI

Astfel, 51% dintre respondenți consideră că IA va duce la apariția unor melodii „de calitate inferioară, mai generice”, iar aproape două treimi (64%) cred că inteligența artificială riscă să ducă la „o pierdere de creativitate în producția muzicală”, subliniază studiul.

Compunerea de muzică folosind AI a devenit ceva obișnuit. Foto: Irinayeryomina | Dreamstime.com

Aceste rezultate „arată clar că oamenii sunt interesați de muzică și că vor să știe dacă ascultă o piesă creată de un om sau de o IA”, a afirmat într-un comunicat Alexis Lanternier, directorul general al Deezer.

Compania franceză este până în prezent singura platformă audio care semnalează sistematic titlurile generate în întregime de IA, printr-o mențiune adresată utilizatorilor.

În ianuarie, compania a spus că una din zece piese apărute pe site-ul său într-o zi era, de fapt, o piesă generată în totalitate de IA.

Zece luni mai târziu, acest procent a ajuns „34% din totalul pieselor”, adică aproape 40.000 pe zi, notează compania.În ciuda creșterii, aceste piese reprezintă în acest moment o proporție foarte mică din ascultări.

Popularitatea bruscă în luna iunie a unui grup IA pe platforma Spotify, The Velvet Sundown, a stârnit numeroase reacții, cea mai populară melodie a lor depășind trei milioane de ascultări.

Acuzat el însuși în repetate rânduri de opacitate în ceea ce privește IA, compania suedeză a anunțat în septembrie mai multe măsuri pentru a încuraja artiștii și editorii să fie mai transparenți în ceea ce privește utilizarea IA.

Foto: Denisismagilov | Dreamstime.com