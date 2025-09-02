Un sat din Bulgaria a dat lovitura printre turiștii chinezi cu un produs local: „Vrem să îl gustăm aici”

În fiecare an, sute de turiști chinezi se adună în satul montan bulgar Momchilovți pentru un festival dedicat iaurtului local, renumit pentru beneficiile sale asupra sănătății și devenit foarte popular printre consumatorii din China, relatează Reuters.

Vizitatorii chinezi se amestecă cu localnicii din satul aflat în Munții Rodopi, aproape de granița cu Grecia. Pe scena din piața satului, cântăreți și cimpoieri îmbrăcați în costume tradiționale brodate interpretează cântece populare în soarele blând de sfârșit de vară.

Producători de iaurt și brânzeturi din regiune, mulți dintre ei vorbind puțin chinezește, oferă mostre și produse de vânzare.

„Iaurtul bulgăresc este foarte popular în China… așa că vrem să gustăm iaurtul pur de aici”, afirmă Ge Lin, un turist în vârstă de 37 de ani din China.

Iaurt produs în Bulgaria, care are și o zi națională a iaurtului, FOTO: Nikolay Doychinov / AFP / Profimedia

Cum a ajuns iaurtul produs în satul bulgar popular în China

Turiștii chinezi au început să viziteze Momchilovți în 2009, când o companie chineză din industria lactatelor a importat pentru prima dată bacteriile găsite în iaurtul local. Produsul companiei, comercializat sub marca Mosilian, se vinde acum în majoritatea supermarketurilor din China.

La începutul secolului XX, microbiologul bulgar Stamen Grigorov și zoologul rus Elie Metchnikoff au descoperit că consumul de iaurt îi ajuta pe țăranii bulgari să trăiască mai mult.

Prof. dr. Penka Petrova, directoarea Institutului de Microbiologie din cadrul Academiei Bulgare de Științe, afirmă că iaurtul bulgăresc conține Lactobacillus bulgaricus și alte bacterii „unice în regiune” care stimulează sănătatea, imunitatea și longevitatea.

„Iaurtul bulgăresc ar putea fi primul probiotic din lume și a fost folosit pentru tratarea diferitelor afecțiuni. Fiecare tulpină bacteriană izolată din iaurtul de casă are proprietăți distincte”, susține ea.

Spectacol de muzică populară organizat în satul Momchilovți pe 29 august, de „Ziua Iaurtului”, FOTO: Lin Hao / Xinhua News / Profimedia Images

Bulgarii spun că iaurtul are caracteristici specifice în funcție de anotim

Agenția Reuters notează că mai multe studii științifice recente au arătat că produsele lactate fermentate din Bulgaria au proprietăți benefice pentru sănătate.

Dimitar Dancev, un bărbat în vârstă de 37 de ani a cărui familie crește animale în regiune de 4 generații, precizează că iaurtul local este făcut atât din lapte de vacă, cât și din lapte de oaie, și că proprietățile acestuia variază în funcție de anotimp.

„Primăvara, când animalele pasc iarbă proaspătă, iaurtul are caracteristici specifice… iar toamna, când iarba este mai uscată, laptele este mai gros”, explică el.

Mitra Pareva, în vârstă de 95 de ani, afirmă că iaurtul a făcut parte din dieta ei zilnică întreaga viață.

„Iaurtul îmi face bine. Primele alimente de pe masa mea sunt pâinea și iaurtul”, spune aceasta.