Una din cele mai mari bănci revizuiește consistent prognoza de inflație pe acest an. ”Ne-a depășit cu mult așteptările!”

„Inflația din iulie depășește cu mult așteptările, fiind de 7,8% an/an, față de 6,5% an/an așteptat conform consensului Bloomberg, accelerând de la 5,7% an/an în luna precedentă”, scriu analiștii BCR într-o notă adresată investitorilor.

Prognoza BCR era de 6,9% an/an, cu o creștere a prețului energiei electrice de 30% lunar. „Datele reale arată că, după eliminarea plafonării, prețurile au crescut cu aproape 62% lunar. Pe de altă parte, inflația de bază a fost în conformitate cu așteptările noastre, fiind de 5,8% an/an, accelerând de la 5,7% an/an în luna precedentă”, spun autorii notei.

Având în vedere cele mai recente estimări ale IPC, aceștia au revizuit în creștere prognoza privind inflația pentru sfârșitul anului la 8,8% de la 7,5%.

Luna viitoare vor începe să crească TVA-ul și accizele, iar inflația va accelera în continuare, spun economiștii BCR. Aceștia estimează un vârf al inflației pentru acest an la 9,2%, care se va întâmpla probabil în august.

„Menținem neschimbată prognoza IPC pentru sfârșitul anului 2026 la 3,7% de la an la an și ne așteptăm ca inflația să decelereze brusc odată ce șocurile din iulie și august vor ieși din bază. Unele riscuri la adresa perspectivei noastre ar putea proveni din eliminarea plafonării prețurilor la gazele naturale, care urmează să înceapă pe 26 aprilie. Banca Națională a României va prezenta perspectivele actualizate privind inflația. Va fi foarte important de văzut dacă banca centrală se aștepta la o creștere atât de mare a prețurilor la energia electrică”, notează autorii documentului.

Aceștia estimează că rata dobânzii cheie va încheia anul 2025 la 6,50%. „Deși este probabil ca economia să continue să crească mult sub potențial în următoarele patru trimestre, nu ne așteptăm la reduceri ale ratelor dobânzii până când nu vor exista mai multă claritate cu privire la perspectivele inflației și un grad ridicat de încredere că inflația va atinge intervalul țintă pe parcursul orizontului de politică monetară. Este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple mai devreme de Raportul privind inflația din februarie 2026, când vedem posibilă prima reducere după o lungă pauză”, se arată în raportul BCR.

În termeni lunari, prețurile de consum au crescut cu 2,68% în iulie. Prețurile alimentelor au crescut cu 0,39% lunar, cu un profil de creștere generalizat. Prețurile produselor nealimentare au crescut ușor cu 5,06% lunar, în principal datorită creșterii prețurilor la energia electrică cu 61,57% lunar. Prețurile serviciilor au crescut cu 1,01% lunar, cu un profil de creștere generalizat.