VIDEO. Cum arată și cum se mișcă robotul care va începe să muncească într-o fabrică de mașini din 2028

Compania Boston Dynamics, deținută de coreenii de la Hyundai, a prezentat public pentru prima dată luni, la expoziția tehnologică CES, robotul său umanoid Atlas, intensificând concurența cu Tesla și alți rivali în construirea de roboți care arată ca oamenii și fac lucruri pe care le fac oamenii, scrie Asociated Press.

„Pentru prima dată în public, vă rugăm să-l întâmpinați pe Atlas pe scenă”, a spus Zachary Jackowski de la Boston Dynamics, în timp ce un robot de dimensiuni reale, cu două brațe și două picioare, s-a ridicat de pe podea într-o sală de bal a unui hotel din Las Vegas.

Apoi a mers fluid pe scenă timp de câteva minute, uneori salutând mulțimea și rotind capul ca o bufniță. Un inginer a pilotat robotul de la distanță din apropiere în scopul demonstrației, deși în viața reală Atlas se va mișca singur, a spus Jackowski, directorul general al companiei pentru roboți umanoizi.

Compania a declarat că o versiune de produs a robotului care va ajuta la asamblarea mașinilor este deja în producție și va fi implementată până în 2028 la fabrica de vehicule electrice Hyundai din apropierea orașului Savannah, Georgia.

Este rar ca producătorii de roboți de top să-și prezinte public umanoizii, în parte deoarece eșecurile atrag atenția nedorită — cum s-a întâmplat în noiembrie, când unul dintre primii umanoizi ruși a căzut cu fața în jos. Start-up-urile din domeniul roboticii preferă de obicei să-și prezinte prototipurile de cercetare în videoclipuri pe rețelele de socializare, ceea ce le oferă posibilitatea de a arăta mașinile în cea mai bună lumină și de a edita defectele acestora.