VIDEO Evrei ultra-ortodocși au luat cu asalt o bază a armatei israeliene. Cauzele răzmeriței din Tel Aviv

Zeci de protestatari ultra-ortodocși au pătruns într-o bază a armatei israeliene din apropierea orașului Tel Aviv, ei protestând împotriva ordinelor de înrolare trimise evreilor religioși, care până recent au fost scutiți de serviciul militar, informează Reuters.

Manifestațiile ultra-ortodocșilor, care au izbucnit în timp ce Israelul se pregătește de un atac cu rachete al Iranului, arată diviziunile adânci din societatea israeliană la 10 luni de la începutul războiului din Gaza.

Armata a condamnat incidentul de la baza Tel Hashomer, din care protestatarii au trebuit să fie alungați de poliție. „Pătrunderea într-o unitate militară este o faptă gravă, pedepsită de lege. IDF (armata israeliană – n.red.) condamnă acest comportament violent și insistă ca protestatarii să fie aduși în fața justiției”, se spune în comunicatul armatei.

Imaginile publicate de poliția israeliană arată zeci de oameni îmbrăcați în tradiționalele costume negre și cu pălării care înfruntă cordonul de poliție din jurul bazei.

BREAKING Ultra-Orthodox Haredi Israelis just stormed an army base in Tel Hashomer near Tel Aviv, in protest of the forced recruitment of their community members into the Israeli forces. pic.twitter.com/fIosW08zzj