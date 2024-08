VIDEO Un nou atac cu cuțitul la Sydney, al treilea în acest an. Patru persoane au fost rănite

Patru persoane, printre care și un polițist, au fost rănite într-un atac prin înjunghiere care a avut loc, duminică, la Sydney, ultimul dintr-o serie de agresiuni similare care au avut loc în acest an în cel mai mare oraș din Australia, informează Reuters.

Un bărbat care fugise de la locul faptei a fost reținut ulterior, a anunțat poliția. Nu mai există o amenințare în curs pentru populația din Sydney, a anunțat Yasmin Catley, șefa poliției din statul New South Wales.

Poliția a previzat că nimeni nu a fost ucis în atac, care se pare că a fost rezultat unui conflict spontan apărut după ciocnire a două autovehicules în suburbia sudică Engadine.

Atacatorul „era înarmat cu ceea ce credem să fi fost un cutter”, a declarat superintendentul de poliție Donald Faulds, într-o conferință de presă.

4 people, including a police officer, injured in stabbing attack after car crash in #Engadine, #Sydney



55-year-old man stabbed female passenger, good Samaritan & officer before self-harm



Officer suffered serious wrist laceration during arrest



Suspect in custody



🙏 #TrueCrime pic.twitter.com/DxgtNlXRqo