FOTO/VIDEO Keir Starmer, glumă pe seama ochelarilor lui Emmanuel Macron. Replica președintelui francez

Premierul britanic Keir Starmer s-a amuzat pe seama ochelarilor de soare purtaţi în ultimele zile de preşedintele francez Emmanuel Macron, care i-a răspuns marţi pe un ton plin de umor, totul sub forma unei trimiteri la filmul Top Gun (1986), scrie AFP, preluată de Agerpres.

„Bonjour!”, a salutat liderul laburist, punându-şi o pereche de ochelari de aviator, într-o înregistrare video scurtă, difuzată pe contul său de TikTok luni seara.

Secvenţa face parte din înregistrarea podcastului, The Political Party, la care a participat şi Starmer într-un teatru din capitala britanică.

În atenţia preşedintelui francez, o replică din filmul Top Gun cu starul hollywoodian Tom Cruise este inserată în textul ce însoţeşte videoclipul: „Talk to me, Goose”.

În film, Goose este copilotul şi cel mai bun prieten al lui Maverick, interpretat de Tom Cruise. Maverick îi spunea adeseori „Vorbeşte cu mine, Goose” atunci când pilota un avion de vânătoare.

A fost de ajuns pentru ca şeful statului francez să-i răspundă, în comentariu, „For sure”, reluând o expresie pe care a folosit-o de mai multe ori în discursul său de la Davos în 20 ianuarie, care a devenit virală pe reţelele sociale.

Prompt, liderul britanic a reacţionat, postând o imagine asemănătoare cu un afiş de film la Top Gun: fără Tom Cruise, doar cei doi lideri în uniformă militară, purtând ochelari de soare. Deasupra lor: două avioane de vânătoare şi steagurile Franţei şi Marii Britanii.

Ochelarii purtaţi de Emmanuel Macron din cauza unei probleme oculare benigne, pe care i-a purtat în special în timpul discursului său de la Davos, au făcut vâlvă şi au generat o avalanşă de meme-uri pe reţelele sociale.

Nici preşedintele american Donald Trump nu a scăpat ocazia de a-l ironiza pe Emmanuel Macron, afirmând că acesta caută „să joace tare”.