Viktor Orban merge din nou la Washington. Anunțul făcut de premierul Ungariei

Premierul Ungariei, Viktor Orban, dă mâna cu președintele SUA, Donald Trump, la reuniunea „Board of Peace” din cadrul Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, pe 22 ianuarie 2026. FOTO: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Premierul ungar Viktor Orban a declarat sâmbătă că va călători la Washington „în două săptămâni” pentru a participa la prima reuniune a „Consiliului Păcii”, organismul inițiat de președintele american Donald Trump ca parte a planului de pace pentru Fâșia Gaza.

Menționat prima oară într-un plan de 20 de puncte pentru încheierea războiului dintre Israel și Hamas, Consiliul Păcii a primit un mandat din partea Consiliului de Securitate al ONU și se credea inițial că se va concentra doar pe Fâșia Gaza, însă membri ai administrației Trump au declarat ulterior că își va îndrepta atenția și spre conflicte din alte zone ale lumii, cu toate că scopul organismului rămâne deocamdată neclar, potrivit The New York Times.

Viktor Orban, unul dintre cei mai apropiați aliați ai liderului american din UE, a participat la lansarea inițiativei, luna trecută, la Davos.

„În două săptămâni de acum ne vom întâlni din nou la Washington, deoarece Consiliul Păcii, organismul de pace, va avea o reuniune inaugurală”, a declarat premierul ungar, la un eveniment de campanie în orașul Szombathely din vestul Ungariei.

În Consiliul Păcii a fost invitată și România, conform anunțului făcut de Administrația Prezidențială, iar președintele Nicușor Dan a declarat în 20 ianuarie că demarează „un aprofundat proces de analiză a conținutului și a implicațiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaționale asumate anterior de România, în special cele din cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și al Uniunii Europene”.

Bloomberg, care a consultat un proiect de statut, a relatat luna trecută că administrația Trump le cere 1 miliard de dolari țărilor care doresc să fie membre permanente în Consiliul Păcii.

Viktor Orban, liderul național din UE cu cel mai îndelungat mandat la ora actuală, se confruntă cu o provocare fără precedent la alegerile generale din 12 aprilie. Sondaje independente plasează pe primul loc opoziția condusă de Peter Magyar, un fost apropiat al guvernului devenit între timp adversar. Economia Ungariei stagnează, iar în țară există o nemulțumire tot mai mare față de serviciile publice, printre alte probleme cheie, potrivit AFP.