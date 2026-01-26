Vremea în București pentru următoarele două zile. Meteorologii anunță temperaturi neobișnuite pentru scurt timp

După episoadele de ger de săptămânile trecute, Bucureștiul are parte de altfel de temperaturi, informează Administrația Națională de Meteorologie.

Potrivit ANM, în intervalul 26.01.2026, ora 10:00 – 27.01.2026, oira 10:00, valorile termice vor crește și se vor situa mult peste cele specifice perioadei. Cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ (10…20 l/mp), iar vântul va sufla moderat (viteze de cel mult 35…40 km/h). Temperatura maximă va fi de 8…10 grade, iar cea minimă de 3…4 grade.

De marți dimineața și până seara, temperaturile vor scădea față de ziua precedentă, însă se vor menține peste cele obișnuite perioadei. Cerul va avea înnorări și temporar va mai ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jurul valorii de 6 grade.

Cod portocaliu în mai multe județe ale țării

Meteorologii au emis un cod portocaliu de ploaie şi lapoviţă valabil de luni, de la ora 10.00, până marţi, la ora 20.00, pentru zona de deal şi de munte a judeţelor Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova, unde cantităţile de apă acumulate şi din topirea zăpezilor pot ajunge până la 80 de litri pe metru pătrat, scrie News.ro.

La altitudini de peste 1700 de metri, va ninge şi se va depune strat de zăpadă de până la 40 de centimetri, iar vântul va bate cu putere, cu rafale de peste 100 km/h, viscolind ninsoarea şi reduccând vizibilitatea sub 50 metri. În acelaşi interval, vor fi precipitaţii însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în jumătatea nordică a Olteniei şi a Munteniei şi mixte în zona montană a judeţelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Braşov, Covasna şi Vrancea favorizând topirea zăpezii.

ANM a emis pentru acelaşi interval un cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ, când vor fi precipitaţii însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în jumătatea nordică a Olteniei şi a Munteniei şi mixte în zona montană a judeţelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Braşov, Covasna şi Vrancea favorizând topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 30…40 l/mp şi izolat peste 50 l/mp.



Temporar, vor fi precipitaţii în general slabe cantitativ şi în restul teritoriului, sub formă de ploaie, iar în zona montană, mixte. Pe arii restrânse vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40…45 km/h.