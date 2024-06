Weekend trending în București, 29-30 iunie: Pride Park la Izvor, Harry Potter și broaște-gigant pe Calea Victoriei, bistronomie și New York Rolls

În ultimul weekend din iunie vor fi în continuare temperaturi caniculare, dar avem suficiente recomandări care să te scoată de sub aparatul de aer condiționat din casă. De exemplu, te trimitem pe plajă, chiar aici în București. Iar dacă ai ratat TIFF-ul din 2024, avem în weekend și aici, în Capitală.

E sărbătoare mare și pentru comunitatea LGBTQIA+, dar și pentru cei care încă nu s-au plictisit de trendul nostalgic. Mai avem și recomandări de locuri nou deschise în oraș, dar nu și de concerte, pentru că în aceste doua zile este festival mare în Craiova (Intencity) și cam toți artiștii și trupele sunt fie acolo, fie se pregătesc pentru Saga și Neversea, care sunt în weekendul viitor.

Înainte de toate, te scoatem din casă să încerci un New York City Rolls la Angeline Cake Boutique (Dr. Iacob Felix 59). Acestea sunt realizate dintr-un foietaj crocant și fraged de croissant, au o umplutură cremoasă delicioasă și fac senzație pe Instagram. Printre variantele pe care le vei găsi aici se numără căpșuni cu ciocolată albă, matcha cu zmeură, fistic, ciocolată cu lapte și unt de arahide și, nu în ultimul rând, ciocolată albă cu extract de violete & inserție de mură.

De asemenea, poți descoperi aici multe alte deserturi de cea mai bună calitate, realizate din ingrediente naturale – de la pasteis de nata și eclere, la tarte, pavlova, trufe și multe altele. Bineînțeles, au și cafea de specialitate.

Dacă tot suntem aproape de Calea Victoriei, trebuie să știi că în weekend, pe 29 iunie, la S’Pressi (Calea Victoriei 222) vine Chef Cristi Pirmic pentru a încinge grătarul și pregătește un delicios brisket afumat pe terasă. Meniul e disponibil în cantitate limitată și va conține: Brisket, salată coleslaw și porumb copt. Pentru a completa experiența culinară, vei avea parte de un wine tasting cu o selecție de Cava & vinuri rose.

Tot pe Calea Victoriei, la numărul 147, s-a deschis o terasă nouă: La Grande Bellezza. Înainte, aici funcționa renumitul restaurant de fine dining The Artist. Acum, pe terasa din curtea interioară s-au pus umbrele de plajă, așa cum găsești pe plajele din Italia. Este locul ideal, dacă vrei să bei un Negroni sau un alt cocktail pe bază de Campari. De asemenea, există și meniu de mâncare, tot de inspirație italiană, cum altcumva. Îl poți consulta aici.

Dacă tot vorbim de locuri nou deschise în oraș, află că la începutul lunii iunie, pe strada Plantelor 48, s-a deschis un nou restaurant care i-a entuziasmat pe mulți dintre pasionații de gastronomie. Este vorba despre Mosafir, un local care și-a propus să îmbine bistronomia cu bucătăria românească, cu twist-uri creative din bucătăriile internaționale și comfort food.

O garanție în plus a calității și a faptului că acesta va deveni rapid un loc în care cu greu vei găsi loc la masă este faptul că oamenii care l-au gândit și pus pe picioare sunt Gabriel Alexe (Bucătăria.localfood) și Marius Bugi (Ginoteca).

Promiteam în introducere că te trimitem și la mare, fără să părăsești Bucureștiul. Asta pentru că în Dămăroaia s-a deschis Lagoon Park (Coralilor 18), prima plajă artificială din București. Ea se întinde pe 11.000 metri pătrați în jurul unei lagune care are o suprafață asemănătoare. La interior există un bar și o terasă. Însă, pentru a te bucura că nu mai stai jumătate de zi în blocaje pe Autostrada Soarelui, va trebui să scoți din buzunar 280 lei de persoană / zi.

Evenimente

În acest weekend ARCUB transformă Calea Victoriei într-o scenă internațională de teatru, cu trupe din Italia, Franța, și Spania. Stegarii grupului italian Flag Wavers, personajele de mari dimensiuni din Harry Potter ai unei trupe celebre din Spania, broaștele-gigant luminoase ale trupei franceze Electro Frogs și Puglia Street Band din Italia vor anima Calea Victoriei. Programul îl găsești aici.

Dacă te pasionează relația tehnologie-artă, între 23-30 iunie, de la 12:00 la 16:00, la Centrul Național al Dansului (Bulevardul Mărășești 80-82), o echipă de artiști multidisciplinari îți arată o serie de tehnologii, experimente și exerciții performative.

Pe baza feedback-ului audienței, artiștii vor dezvolta ulterior o instalație performativă. Artiștii Daniela Brill (Columbia) și Ciprian Făcăeru (România), curatorii Dr. Claudia Schnugg (AT) și Andrei Tudose, alături de Alexandra Sofonea (RO), consultant științific, vor vorbi despre proiectul lor, modalitățile în care ne poate ajuta cercetarea din cadrul Cyber-Body-Systems să ne raportăm altfel la tehnologie, să înțelegem impactul acestora la nivel fizic și psihologic, și cum se reflectă această relație în arta pe care o poate transforma în diferite moduri.

Dar, mai ales, vei avea ocazia de a testa, în premieră în România, diferite tehnologii, utilizate fie în etapele anterioare ale proiectului internațional DIGI-Sense desfășurat de JKU Linz (cum ar fi Drawing Exercises, de Antoni Rayzhekov), fie propuse de artiștii și cercetătorii din această etapă (VR/ XR și căști EEG), tocmai pentru a putea urmări cum încercăm, în mod natural, să dăm sens relației cu tehnologia. Accesul este gratuit, iar participarea extrem de importantă pentru artiști!

Avem TIFF și acasă! E drept, unul mai mic și sub o formă mult simplificată. Mai exact, de joi până duminică poți urmări filmele care au câștigat marile trofee ale ediției 23 TIFF, cele mai populare filme din festival, dar și câteva bijuterii din retrospectiva Claude Sautet, regizorul francez a cărui operă este la fel de importantă precum a lui Truffaut sau Godard. Se întâmplă la Cinema Elvire Popesco. Iar bilete și program găsești aici.

Anatolian Food Fest se întoarce pe 28-30 iunie, după ce a fost mult așteptat de gurmanzi și pasionați de cultura și tradiția orientală. La Arena Națională. Anatolian Food Fest promite o experiență culinară cu bucate care de care mai alese, direct de pe mesele sultanilor: kebaburi delicioase, gözleme, su börek, tantuni, produse turcești de băcănie și nu în ultimul rând, regina dulciurilor turcești: baclava. De la ora 10:00 până la ora 22:00, la Arena Națională. (intrare Str. Maior Coravu)

În acest weekend este și mare sărbătoare pentru comunitatea LGBTQIA+ din București: Pride Park. Timp de două zile (28 – 29 iunie), în Parcul Izvor se va celebra comunitatea și cultura queer printr-o serie de performance-uri, concerte și workshop-uri alături de activiști și membri ai comunității LGBTQIA+ din România. Ca promotor al diversității, acest festival aduce în lumina reflectoarelor talentele artiștilor LGBTQIA+ autohtoni, oferindu-le vizibilitate. Programul complet aici.

Pentru cei care nu știu, NOSTALGIA încearcă să fie un festival care prezintă într-o manieră specială trecutul și viitorul. Toți cei care merg la petrecerile NOSTALGIA de mai bine de 6 ani s-au putut bucura de un muzeu retro & future în care era și o discotecă a anilor ’90-’00.

Pentru NOSTALGIA 2024, organizatorii pregătesc o lume plină de imagini și sunete, trecând prin experiențe senzoriale, decoruri retro & future, 7 zone muzicale diferite, mini live acts surpriză, dar și alte lucruri ce vor transforma NOSTALGIA „într-o fabrică de amintiri”. Festivalul nostalgiei are loc pe terenul Federației Române de Tir Sportiv, între 27 – 30 iunie.

Teatru & Film

Dacă-ți era dor de o piesă de teatru cu Florin Piersic Jr., la Teatrul de Artă se joacă sâmbătă și duminică „Zaruri și cărți”, o piesă de Sam Henry Kass. Piersic s-a ocupat și de traducere și regie, și joacă alături de Petre Fumuru. Ca un avertisment pentru cei care nu suportă fumul de țigară, în timpul piesei se vor fuma 3 țigări. Un bilet costă 95 de lei.

Pe marile ecrane avem două noi filme. „Fără Zgomot: Ziua 1” este mult așteptatul prequel din franciza „A Quiet Place”. Lupita Nyong’o are rolul principal în thrillerului post-apocaliptic care ne arată ce s-a întâmplat în prima zi a invaziei extraterestre responsabilă pentru evenimentele din din prima parte, unul dintre hiturile la box office în 2018. Acum acțiunea are loc în New York.

„Bastardul” este cel mai nou film cu minunatul Mads Mikkelsen. Când cuferele cu bani i se golesc, căpitanul Ludvig Kahlen are o ultimă soluţie. Este anul 1755 şi căpitanul va cuceri nordul Danemarcei, construind o colonie pe acest tărâm extrem de sălbatic şi neospitalier. În schimb, va primi ceea ce îşi doreşte cu disperare, un titlu nobiliar.

Doar că teritoriul pe care Kahlen pune ochii pentru a-l îmblânzi îi aparţine nemilosului Frederick de Schinkel şi, când menajera acestuia, Ann Barbara, şi soţul ei fug de la conac pentru a se alătura coloniei, nobilul jură să facă una cu pământul tot ce a construit Kahlen.