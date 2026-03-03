Zsolt Kerestely, unul dintre cei mai cunoscuți compozitori ai muzicii ușoare românești, a murit la vârsta de 91 de ani

Zsolt Kerestely, unul dintre cei mai cunoscuți compozitori ai muzicii ușoare românești, a murit marți, la vârsta de 91 de ani, potrivit Radio România Cultural și Agerpres.

Anunțul decesului a fost făcut de Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” pe pagina oficială de Facebook a instituției.

„Rămas bun, Jolt Kerestély. Astăzi s-a mai stins o stea a muzicii ușoare românești… Îndrăgitul și emblematicul compozitor a plecat dintre noi, lăsându-ne moștenire unele dintre cele mai frumoase cântece de dragoste, musicaluri și operete de succes. „Copacul” său, interpretat de inegalabilul Aurelian Andreescu, se află şi acum, după aproape șase decenii, în top-ul celor mai frumoase şlagăre româneşti din toate timpurile”, a transmis Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”.

Potrivit Radio România Cultural, de-a lungul carierei sale, Kerestély Zsolt a compus peste 700 de cântece.

„Copacul”, piesa care a marcat generații

Printre cele mai cunoscute piese care îi poartă semnătura se numără „Copacul”, interpretată de Aurelian Andreescu, „Tăcutele iubiri” (Eva Kiss) și „Lumea de dragoste” (Angela Similea).

Marele succes al compozitorului datează din 1975, când piesa „Copacul” a devenit un hit internațional.

Unde va fi depus sicriul

Potrivit Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, sicriul cu trupul neînsuflețit al compozitorului va fi depus miercuri după-amiază în foaierul instituției, unde cei care l-au apreciat îi vor putea aduce un ultim omagiu.

Zsolt Kerestely s-a născut la 12 mai 1934, în localitatea Șiclod, județul Harghita, într-o familie de preoți reformați, potrivit Radio România Cultural. A studiat orga și pianul în copilărie, iar după satisfacerea stagiului militar s-a mutat la Cluj pentru a urma Conservatorul.

În ultimii ani ai vieții s-a dedicat compozițiilor instrumentale pentru pian.

Mesajul lui Paul Surugiu (Fuego)

Cântărețul Paul Surugiu, cunoscut sub numele de scenă Fuego, a transmis un mesaj pe Facebook în care a vorbit despre relația profesională și personală pe care a avut-o cu Zsolt Kerestély.

Artistul a spus că l-a cunoscut la 15 ani, când a ajuns pentru prima dată în București, și că acesta l-a îndrumat către mentorul său, compozitorul George Grigoriu. „Pentru mine înseamnă START. La el am pășit prima oară în București, cu mama”, a scris Surugiu.

„«Copacul», cântecul său reprezentativ, este una dintre piesele de referință ale românilor, care a străbătut timpul și a emoționat generații”, a mai transmis artistul.