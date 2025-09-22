123Credit crește de 5 ori într-un an: noul lider digital al creditării din România

123Credit, primul marketplace din România dedicat creditelor de nevoi personale, auto, ipotecare și refinanțări, raportează o creștere remarcabilă la doi ani și jumătate de la investiția Omnia Capital. Platforma își consolidează rapid poziția de ‘creditor digital’, într-un sector în care băncile tradiționale investesc masiv în digitalizare, dar în care creditarea depinde încă, în mare parte, de procese învechite.

În 2024, 123Credit a intermediat peste 600 milioane lei în credite, de 5 ori mai mult decât în 2023 cand volumul creditelor distribuite a fost de 117 milioane lei, iar pentru 2025 se estimează depasirea a 1 miliard lei în credite distribuite! O performanță peste buget, generată de o echipă agilă, susținută de sisteme eficiente care permit execuția rapidă și scalabilă, într-o piață în transformare, impulsionată de digitalizare, expansiune și consum.

Peste 500.000 de români au ales 123Credit în 2024, validând teza investițională: accesul la creditare trebuie să fie digital, rapid și accesibil. Platforma folosește sisteme care reduc procesul de aplicare la doar câteva minute, complet online, chiar și pentru credite care, în mod tradițional, presupuneau săptămâni de așteptare și multiple vizite la bancă.

Aplicantul își poate verifica eligibilitatea instant, online, printr-un motor de pre-scoring conectat la ANAF și Biroul de Credit cu suportul dedicat din partea unui broker personal pe tot parcursul procesului, pentru a maximiza șansele de aprobare.

Pentru clienți, 123Credit înseamnă eficiență, transparență și acces egal la o gamă variată de soluții de creditare. Pentru instituțiile financiare, platforma reduce costurile, livrând aplicanți calificați și rate de conversie semnificativ mai bune.

Compania a devenit profitabilă în 2024, o performanță rară pentru un start-up aflat încă în plină expansiune. 123Credit continuă să-și extindă oferta prin produse de leasing, consolidându-și poziția de ‘creditor digital’ din România. De la începutul lui 2025, platforma a intermediat multiple cereri de leasing, inclusiv finanțarea unui Ferrari și a unui avion privat.

Matei Ladea, co-fondator al Omnia Capital și acționar al 123Credit, subliniază:

“Într-o piață fragmentată, dominată încă de birocrație și investiții masive ale băncilor în digitalizare, am scalat rapid cea mai eficientă și accesibilă soluție de creditare digitală din România, integrând sisteme eficiente cu asistență umană specializată și simplificând complet experiența clientului. Bugetăm să încheiem 2025 cu peste 1,1 miliarde lei intermediate, o performanță care ne va poziționa pe locul doi la nivel național. Viitorul creditării în România este digital, noi doar accelerăm tranziția.”

Articol susținut de 123Credit