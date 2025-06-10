VIDEO Una dintre marile controverse ale primului mandat al lui Ion Iliescu. Cum l-a tratat pe Regele Mihai. „Nu acordăm viza în frontieră. Pașaportul nu conține viza de România”

28 august 2003 - Recepția oferită de președintele Ion Iliescu cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la momentul istoric 23 august 1944. Foto: Mihai Poziumschi / Agerpres

După Revoluția din 1989, fostul rege Mihai I a dorit în mai multe ocazii să revină în România. Noul regim politic de la București condus de Ion Iliescu l-a împiedicat în câteva ocazii. Regele a reprimit cetățenia română abia în 1997, în timpul mandatului lui Emil Constantinescu. Ulterior, în cel de-al doilea mandat de președinte al lui Ion Iliescu, relația cu Regele Mihai s-a schimbat puternic.

Viză retrasă și întors de pe drumul spre Curtea de Argeș

Prima tentativă a Regelui de a reveni în țară a fost în 12 aprilie 1990, când acestuia i s-a retras viza de România chiar pe aeroportul din Zurich. Ion Iliescu a spus că „decizia a fost unanimă” și nu era un moment potrivit pentru vizită, fiind campanie electorală.

La 25 decembrie 1990, Mihai I, însoțit de mai mulți membri ai familiei regale, a sosit pe Aeroportul Otopeni și a intrat în țară cu un pașaport diplomatic danez, obținând o viză de 24 de ore pentru a merge la Mănăstirea Curtea de Argeș, unde urma să participe la slujba de Crăciun. În drum spre Curtea de Argeș, Regele și însoțitorii săi, aflați într-o mașină, au fost opriți de un baraj al Poliției, conduși din nou la aeroport și obligați să părăsească țară.

„Îl rog foarte mult, pentru că nu vine niciun ambasador, nimeni de la guvern… Îi pun în vedere, că să nu depășim cadrul și să nu fim puși în situația ca să se ia măsuri în sensul de a-l invita în alt sens. Pentru că dânsul este ilegal la noi în țară”, spunea atunci generalul Valeriu Rozoleanu, șeful Direcției Generale Pașapoarte la acea vreme.

Guvernul din 1992 i-a permis regelui Mihai să revină în țară pentru a participa la prăznuirea de Paște, în luna aprilie.

„Încordarea maximă a fost în momentul când avionul, trecând de Austria și Ungaria, se apropia de spațiul aerian românesc. Omul de la turnul de control a înghițit în sec și a spus: Transmitem bine ați venit Majestatilor Sale”, afirma Emil Hurezeanu pentru Digi24.

În București, sute de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a-l vedea pe Rege, care s-a adresat românilor de la balconul unei camere de hotel, și nu de la Palatul Regal, pentru că nu a primit aprobare în acest sens de la autorități.

Radu Câmpeanu, președinte al PNL la acea vreme, i-a propus regelui Mihai să candideze la alegerile prezidențiale din partea liberalilor, însă Regele a refuzat categoric.

După acest episod însă, Regele Mihai a fost interzis din nou.

7 octombrie 1994 – întors de pe Aeroportul Otopeni

Regele Mihai I și Regina Ana au aterizat pe Aeroportul Otopeni și au coborât pe scara avionului, arătându-și pașapoartele. Regele era așteptat acolo de mai mulți parlamentari români. Autoritățile nu i-au permis să intre pe teritoriul țării și l-au obligat să intre înapoi în avion și să se întoarcă de unde a venit.

Unul dintre cei care au contestat atunci măsurile luate de autorități a fost Dinu Patriciu (deputat CDR), care, lângă scara avionului pe care se află chiar Regele Mihai, a acuzat că se comite „un abuz”. Potrivit imaginilor de arhivă ale TVR, autoritățile au spus: „Nu acordăm viza în frontieră. Pașaportul nu conține viza de România.” Avionul Air France a făcut atunci cale întoarsă.

Regelui Mihai i s-a interzis și să participe la înmormântarea lui Corneliu Coposu, în 1995, unde fusese invitat de Emil Constantinescu. El a transmis atunci un mesaj înregistrat, pe care l-au ascultat sutele de mii de români care își luau rămas-bun de la Coposu.

„Gestul politicianist de interzicere a venirii regelui la înmormântare ne-a șocat pe noi, dar a fost iarăși o greșeală gravă, după părerea mea, a fost aceeași teamă”, afirma Emil Constantinescu pentru Digi24.

În 1997, guvernul CDR i-a oferit Regelui Mihai cetățenia română.

O schimbare de atitudine

În 2001, devenit din nou președinte al României, Ion Iliescu l-a invitat pe Regele Mihai la redeschiderea unei galerii de artă la Palatul Regal. Potrivit Digi24, i s-a adresat cu „Sire”.

Atunci, ca și în alte ocazii ulterioare, Regele Mihai și Ion Iliescu și-au strâns mâna. Însă în 2011 Regele Mihai a refuzat să îi strângă mâna lui Iliescu, atunci când acesta s-a îndreptat spre el cu mâna întinsă, cu ocazia discursului susținut atunci în Parlament de fostul suveran.

Notă: Acest material a fost publicat inițial de HotNews în 5 decembrie 2017



