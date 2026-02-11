Actorul James Van Der Beek, din Dawson’s Creek, a murit la 48 de ani. „Și-a întâlnit ultimele zile cu curaj, credință și grație”

Actorul american James Van Der Beek, cunoscut mai ales pentru rolul din serialul Dawson’s Creek, s-a stins din viață la vârsta de 48 de ani, după o luptă cu cancerul colorectal, potrivit BBC și The Guardian.

Anunțul a fost făcut de familia artistului pe conturile sale de social media.

„Iubitul nostru James David Van Der Beek a decedat în pace în această dimineață”, conform comunicatului. „Și-a întâlnit ultimele zile cu curaj, credință și grație”.

Actorul a fost diagnosticat cu cancer în a doua jumătate a anului 2023, dar a dezvăluit publicului vestea abia în noiembrie 2024.

James Van Der Beek, tatăl a șase copii, a jucat în mai multe seriale și filme populare în finalul anilor `90 și la începutul anilor 2000, două dintre cele mai cunoscute fiind producțiile Dawson’s Creek și Varsity Blues.

„Dacă pot salva pe cineva de la a trece prin asta, este un lucru magic”

Într-un interviu acordat Business Insider, el a povestit că a început să experimenteze modificări ale tranzitului intestinal, un simptom comun al cancerului de colon. A încetat să mai bea cafea pentru a vedea dacă acest lucru îl ajută înainte de a face un screening. Analiza a arătat că avea această boală și era în stadiul 3, ceea ce înseamnă că se răspândise la ganglionii limfatici din apropiere.

Cancerul colorectal se dezvoltă din excrescențe în stratul interior al colonului și se poate răspândi dacă nu este tratat, potrivit Clinicii Cleveland. Mai mulți bărbați dezvoltă această boală decât femei. Creșterea numărului de screening-uri a ajutat la detectarea precoce a bolii, reducând numărul de persoane care mor din cauza cancerului colorectal, mai notează unitatea medicală.

După ce a fost diagnosticat cu această boală, Van Der Beek a încercat să atragă atenția asupra importanței screening-ului.

„Am învățat multe. Dacă pot salva pe cineva de la a trece prin asta, este un lucru magic”, mai declara actorul pentru Business Insider.

Născut în Connecticut în 1977, Van Der Beek a preferat inițial sportul, însă o comoție cerebrală severă suferită la fotbal în copilărie i-a schimbat parcursul. Medicii l-au sfătuit să nu mai facă sport timp de un an, așa că la scurt timp după aceea și-a îndreptat atenția spre actorie și a fost distribuit în rolul principal, Danny Zuko, al unei producții școlare a serialului Grease.