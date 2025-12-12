Al doilea caz de lepră confirmat în România după 44 de ani. Ce spun specialiștii despre riscul de transmitere a bolii

Un al doilea caz de lepră a fost confirmat vineri la o maseuză originară din Asia, angajată la un salon SPA din Cluj-Napoca, anunță Direcția de Sănătate Publică. Primul caz fusese anunțat ieri de Ministerul Sănătății, tot la o angajată a acestui salon, tot de origine asiatică. Vorbim depre primele două cazuri de lepră diagnosticate în România din 1981 încoace. Alte două persoane sunt suspecte de boală, fiind „în curs de evaluare clinică și microbiologică”.

„În data de 11.12.2025 a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), și astăzi, 12.12.2025, a fost confirmat al doile caz de lepră, și alte două cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică, în baza leziunilor cutanate și a criteriilor epidemiologice”, a anunțat vineri DSP Cluj.

Atât cele două paciente diagnosticate, cât și cele două care au suspiciune de boală, sunt de sex feminin, originare din Asia, fiind angajate ca maseuze la un salon SPA.

Primele două paciente, în vârstă de 21 și 25 de ani, s-au prezentat la Spitalul Județean din Cluj pe 26 noiembrie.

„Acestea au fost supuse investigațiilor medicale specifice pe baza cărora au fost confirmate cele două cazuri, iar celelalte două cazuri sunt în monitorizare clinică și epidemiologică. Pentru czurile confirmate a fost început tratamentul specific OMS pentru lepră. În conformitate cu protocoalele internaționale, după inițierea tratamentului, riscul de transmitere scade până la dispariție”, mai precizează reprezentanții DSP Cluj.

Activitatea salonului de masaj a fost suspendată până la finalizarea anchetei epidemiologice, anunță DSP Cluj.

Direcția de Sănătate Publică anunță că a luat și alte măsuri „pentru limitarea oricărui risc”:

dezinfecție cu ozon în toate spațiile utilizate în cadrul salonului în care au lucrat persoanele în cauză ;

verificarea vestiarelor și a spațiilor de depozitare individuală;

intensificarea procedurilor de igienizare cu biocide avizate;

programarea angajaților la control medical la medicul de medicina muncii;

extinderea anchetei epidemiologice

intensificarea supravegherii epidemiologice

monitorizarea clinică a cazurilor și suspecților

extinderea testării contacților

evaluarea condițiilor de muncă și locuire ale angajaților străini.

O boală „cu evoluție lentă și contagiozitate redusă”

Lepra este o boală „cu evoluție lentă și contagiozitate redusă”, spun specialiștii de la Direcția de Sănătate Publică din Cluj. Transmiterea bolii necesită expunere prelungită.

Boala nu se transmite prin strângerea mâinii, îmbrățișare, călătorii în mijloacele de transport în comun, proximitate scurtă, folosirea spațiilor comune. După începerea tratamentului, riscul de răspândire dispare.

„Subliniem că riscul pentru populația generală rămâne scăzut, iar situația este gestionată cu maximă responsabilitate”, mai spun reprezentanții DSP Cluj.

Și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, joi seară, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că a cerut asistență internațională din partea Organizației Mondiale a Sănătății și Centrului European pentru Prevenirea și Controlului Bolilor Contagioase (ECDC), după confirmarea primului caz de lepră în țara noastră.

Ministrul Sănătății sublinia însă că „Riscul pentru populația generală rămâne scăzut, iar situația este gestionată cu maximă responsabilitate (…) În România, ultimul caz de lepră (boala Hansen) a fost diagnosticat în 1981. La nivel european, cazurile sunt sporadice, majoritatea la persoane care provin din zone endemice din Asia, Africa sau America Latină.”