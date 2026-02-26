Al doilea mesaj RO-Alert în Tulcea, în ultimele 24 de ore, pe fondul atacurilor asupra Ucrainei

Autoritățile au emis un nou mesaj RO-Alert joi după-amiază, pentru nordul judeţului Tulcea, populaţia fiind informată privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei, acesta fiind al doilea mesaj din ultimele 24 de ore.

În mesaj, tulcenii sunt avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, iar autoritățile le transmit să-și păstreze calmul și să se adăpostească „în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă”.

„În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, scrie în mesajul RO-Alert emis.

Mesajul RO-Alert pentru Tulcea / Foto: ISU Tulcea

Miercuri seară, în jurul orei 18:07, tulcenii din zona de graniță cu Ucraina au primit un alt mesaj RO-Alert de informare cu privire la riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian, în urma atacurilor ruseşti asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

În urma mesajului de miercuri, s-au înregistrat patru apeluri la 112.

Ministerul Apărării a transmis ulterior că o dronă a intrat pentru scurt timp în spaţiul aerian al țării noastre, în zona localităţii Sfântu Gheorghe, fără să fi fost pusă în pericol viaţa oamenilor, şi l-a părăsit la nord de Sulina, drona „evoluând doar deasupra apelor teritoriale”.

„Radarele MApN au semnalat prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană, iar în jurul orei 17.50, două aeronave F-16 dislocate în Baza Aeriană Feteşti au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliţie aeriană”, a precizat ministerul.

Portul Tulcea, Delta Dunării. Sursa foto: Dreamstime.com