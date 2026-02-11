Zelenski pune două condiții tranșante pentru ca Ucraina să organizeze alegeri. „Sunt foarte simplu de făcut”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri că în Ucraina vor fi organizate alegeri doar după o încetare a focului în războiul cu Rusia și după ce țara sa va primi garanții de securitate, respingând sugestiile conform cărora intenționează să organizeze un scrutin la presiunea Statelor Unite, a scris AFP.

În Ucraina, organizarea de alegeri a fost suspendată pe fondul legii marțiale, introdusă de autorități ca urmare a invaziei ruse.

„Vom trece la alegeri atunci când sunt puse în aplicare toate garanțiile de securitate necesare”, le-a spus Zelenski jurnaliștilor într-un mesaj vocal.

„Am spus că sunt foarte simplu de făcut: stabiliți o încetare a focului și vor avea loc alegeri”, a adăugat liderul ucrainean.

Dacă și Rusia este de acord, ostilitățile ar putea fi încheiate „până în vară”, a mai declarat el.

Surse diplomatice declaraseră pentru Financial Times că Zelenski urmează să anunțe, în 24 februarie, la împlinirea a patru ani de la izbucnirea războiului, un plan pentru organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum național în Ucraina.

Publicația a scris că decizia de a prezenta acest plan vine pe fondul presiunilor diplomatice intense și a negocierilor purtate cu administrația de la Washington.

Mandatul lui Zelenski urma să expire în 2024

Volodimir Zelenski, un fost comediant care a intrepretat un rol de președinte într-un serial înainte de a candida în viața reală, a fost ales la conducerea statului în 2019, pentru un mandat de cinci ani, care în mod normal s-ar fi încheiat în 2024. Rusia a încercat să îi pună legitimitatea la îndoială în repetate rânduri.

AFP remarcă o serie de obstacole practice în organizarea unui scrutin, precum condițiile de securitate din timpul campaniei și al votului, precum și situația milioanelor de refugiați ucraineni care se află în afara țării.

La nivel național au fost strămutate milioane de persoane, iar sute de mii trăiesc sub ocupație rusă sau luptă pe front.