Armata americană anunță „executarea cu succes” a unei misiuni care a vizat 5.700 de luptători încarcerați, în Siria

Un soldat american din coaliția condusă de SUA împotriva grupării Statul Islamic, în timpul unei întâlniri cu Forțele Democratice Siriene, susținute de SUA, în Deir Hafer, Siria, pe 16 ianuarie 2026. FOTO: Baderkhan Ahmad / AP / Profimedia

Forțele militare americane au finalizat misiunea din Siria care viza transferul în Irak al membrilor Statului Islamic (ISIS) ce fuseseră reținuți și închiși, a anunțat vineri Comandamentul Central al SUA, potrivit Reuters.

„Misiunea de transfer, care a durat 23 de zile, a început pe 21 ianuarie și a avut ca rezultat transportarea cu succes de către forțele americane a peste 5.700 de luptători ISIS adulți, de sex masculin, din centrele de detenție din Siria în custodia irakiană”, a transmis Comandamentul Central al armatei americane (CENTCOM), într-un comunicat.

Transferul a început după o ofensivă rapidă a forțelor guvernamentale siriene în nord-estul Siriei împotriva Forțelor Democratice Siriene (SDF) conduse de kurzi, un grup aliat al SUA care păzea deținuții ce făceau parte din Statul Islamic și facilitățile în care aceștia erau încarcerați de ani de zile.

Pe 29 ianuarie, Statele Unite au negociat un acord de încetare a focului care prevedea integrarea treptată a luptătorilor kurzi în statul central.

Generalul-maior american Kevin Lambert, comandant al CENTCOM, a declarat: „Executarea cu succes a acestei operațiuni de transfer, ordonată și sigură, va contribui la prevenirea unei renașteri a ISIS în Siria”.

Ministrul de externe al Irakului, Fuad Hussein, a declarat pentru Reuters, în marja Conferinței de securitate de la München, că au început discuțiile cu „unele țări arabe și musulmane” pentru repatrierea cetățenilor lor.

Bagdadul ar avea nevoie de mai multă asistență financiară pentru a face față fluxului, a spus Hussein.