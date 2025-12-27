Avarie la CET Sud, în a treia zi de Crăciun. Probleme cu apa caldă și căldura în mai multe sectoare din București

O avarie s-a produs sâmbătă dimineață la CET Sud, în a treia zi de Crăciun, afectând furnizarea apei calde și a căldurii în mai multe zone din Capitală. Sunt vizate cartiere din Sectoarele 2, 3, 4 și 5.

Compania Municipală Termoenergetica a anunțat că avaria a apărut la CET Sud, unitate aparținând ELCEN, aflată în subordinea Ministerului Energiei.

„Două Cazane de Apă Fierbinte (CAF) nu funcționează la parametri normali. Astfel, producția de energie termică a fost redusă temporar”, a transmis Termoenergetica într-o postare pe Facebook.

Reprezentanții companiei precizează că echipele de intervenție sunt pe teren. Primul cazan a fost repus în funcțiune la ora 16.00, iar cel de-al doilea urmează să fie pus în funcțiune până la ora 18.00. Ambele ar trebui să ajungă la parametrii normali de funcționare în cursul zilei de sâmbătă.

„Este nevoie de aproximativ 24 de ore până când sistemul să se echilibreze, iar apa caldă și căldura să ajungă complet la robinetele și în caloriferele voastre”, au mai precizat reprezentanții Termoenergetica.

Foto: dreamstime.com