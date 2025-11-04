Băluță are „prima șansă” în lupta pentru Primăria Capitalei, susține Grindeanu / Atac la Drulă: „Fiind un candidat slab, are nevoie de proptele”

Gabriela Firea, Daniel Băluță și Sorin Grindeanu / Semnarea două contracte de finanţare pentru extinderea metroului bucureştean la sediul ministerului Transporturilor din București, pe 4 iunie 2024. FOTO: Inquam Photos / George Călin

Daniel Băluţă, candidatul social-democraților la alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei, „pleacă cu prima şansă” în această cursă, consideră liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

El mai susține că USR şi AUR fac „circ” în campania pentru fotoliul de primar general al Bucureşti.

„Văd cum a început campania pe Bucureşti şi chiar am discutat cu Daniel Băluţă, cu candidatul PSD, şi l-am rugat să nu răspundă, să spună în continuare ce a făcut pentru Bucureşti, ce vrea să facă, să aibă un discurs administrativ. Pentru că ceilalţi am văzut, din partea USR-ului, chiar în seara asta, chiar din partea AUR-ului, nu fac decât circ, ştiu să livreze doar circ”, a declarat Sorin Grindeanu marţi seară, la Antena 3, potrivit News.ro.

„Prima șansă”

Conform liderului interimar al social-democraților, edilul Sectorului 4, Daniel Băluţă, „pleacă cu prima şansă” în cursa pentru Primăria București.

„Mi-e foarte greu să spun procentual, dar în acest moment eu cred că Daniel Băluţă, şi spun cu tărie acest lucru, pleacă cu prima şansă, fiindcă are în spate realizări. A făcut lucruri foarte bune în Sectorul 4, e un om de care eu spun că Bucureştiul are nevoie, fiindcă vorbeşte despre administraţie, nu vrea să facă politică”, a precizat Grindeanu.

„Am mai văzut ceva, că pe unii îi preocupă dimensiunea în aceste zile (…) dimensiunea siglei PSD. Ştii că n-ai nimic ce să arăţi, pentru că n-ai nimic ce să arăţi, te preocupă aceste lucruri. Daniel Băluţă a făcut foarte multe lucruri pentru Sectorul 4 şi în acest moment este extrem de pregătit să facă foarte multe lucruri pentru tot Bucureşti”, a adăugat președintele PSD.

Atac la adresa lui Cătălin Drulă

Grindeanu a continuat, atacându-l pe candidatului USR, Cătălin Drulă.

„Fiind un candidat slab, domnul Drulă are nevoie de proptele. Am spus şi ieri chestiunea aceasta. Ştiam cu toţii că e un candidat slab, care n-are ce să arate şi care duce o campanie electorală plină de circ, de scandal. L-am văzut şi azi de câteva ori”, a susținut liderul PSD

„N-avem să intrăm noi în acest stil de campanie. Şi nu vom intra. Şi asta este rugămintea mea pentru Daniel Băluţă”, a mai spus Grindeanu.