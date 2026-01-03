BMW lansează un nou brand exclusivist FOTO

Grupul auto german BMW a obținut la 1 ianuarie 2026 drepturile exclusive asupra mărcii Alpina și lansează oficial brandul „sub umbrela” BMW Group. Alpina este recunoscut oficial ca producător auto și este partener al BMW peste 60 de ani.

BMW Group are oficial de la 1 ianuarie încă o marcă în portofoliul său, una considerată exclusivistă, fiind dedicată mașinilor ultra-sportive, similar cu AMG din portofoliul Mercedes-Benz.

Chiar dacă BMW folosește liniile de echipare M, Alpina este mai mult decât atât, fiind asimilat timp de foarte mulți ani ca un preparator extern așa cum este Brabus.

